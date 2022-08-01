Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.08.2022 - 09:04

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 1

Ay, Başak burcundaki seyrine devam ediyor. Organize gerektiren işlerle ilgilenebilir, düzenleme gerektiren konuları kolaylıkla halledebilirsiniz. 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) 

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 2

Koç

Zihninizi meşgul eden meselelere işe odaklanarak arka plana atabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. 

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 3

Boğa

Boşverdiğiniz konular gündeme gelebilir, hayattan aldığınız keyfi artıracağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 4

İkizler

Anne ya da ailenizdeki kadınlarla birlikte vakit geçirebilir, ev ve aile yaşamına odaklanabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Yakın çevrenizde halihazırdaki sorunlara pratik çözümler üretebilirsiniz. Dargınlıklar, doğru konuşmalarla sona erdirilebilir. 

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Kendinize dürüst olmanız gerektiğine dair sinyaller alabilir, bu sayede daha objektif kararlar alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 7

Başak

Kişisel ilişkilerinizde dışarıdan gelecek etkilere açık olabilirsiniz, neye göre hareket ettiğinizi değerlendirmenizde fayda var.  

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 8

Terazi

İçten içe duygusal anlamda beslenmek isteyebilir, güvensiz hissettiğiniz konularda hassasiyet gösterebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 9

Akrep

Toplum yararı güden çalışmalara katılabilir, gönüllülük esasına dayanan faaliyetlerde bulunabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 10

Yay

İş hayatında pozisyonunuzu korumakla yeni koltuklar aramak arasında kalabilirsiniz, zihnen oldukça aktif çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Yurt dışında çalışmak, eğitim görmek gündeminizde olabilir. Kendinizi daha çok gösterebileceğiniz alanlar söz konusu.

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 12

Kova

Finansal konulara odaklanabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmak için farklı çalışma alanları arayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2022) - 13

Balık

İkili ilişkilerinizde daha analitik ve objektif fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz, dengeli ilerlemekte fayda var.

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