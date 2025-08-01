Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün enerjiniz yüksek, fakat bu enerjiyi rastgele harcamamaya dikkat edin. Yeni projelere adım atmak için cesur olabilirsiniz ancak plan yapmadan ilerlemek sizi zor durumda bırakabilir. İletişim konularında agresifleşme eğilimi olabilir; bu yüzden sözcüklerinizi dikkatle seçin. Özellikle aile içindeki konulara ani tepkiler vermemeye çalışın. Fiziksel aktivitelere yönelmek, fazla enerjiyi pozitif biçimde boşaltmanızı sağlayabilir. Günün ikinci yarısında yaratıcı düşünceler ön plana çıkabilir, bu da iş hayatınızda fark yaratmanıza katkı sağlayabilir. İç sesinize güvenin ama sabrı da elden bırakmayın.