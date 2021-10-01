Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021)

01.10.2021 - 00:28
İki olumlu gezegen kapışıyor
Venüs ve Jüpiter arasındaki sert kontak hayatımızı bu aralar zorlayacak gibi duruyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aşk da kazanıp paradan kaybedeceğinizi düşünüyorsanız işte tam da o gündesiniz. Aşkınızı kaybedin. Kapitalist olun biraz.
Boğa
Bugün çekirdek ailenizle pek mutlu hissedebilirsiniz. Hissetmeyin! Çünkü en yakınız da olsa paranız kadar varsınız. Umarım bugün bunu anlamazsınız.
İkizler
Kendinizi kandırmamanız gereken bir gündesiniz. Ya da kandırın. Hayatın her alanında kendinize yalan söyleyecek güçteyseniz bu zamanda ne mutlu size!
Yengeç
Her şeyi çok zor ama bir o kadar da kolay görebileceğiniz bir gün. Yani kafa karışıklığı diz boyu. Önemli kararlardan uzak durun.
Aslan
Ani sürpriz gelişmelere açık olabilirsiniz ama yine de zamanınızı doğru kullanmanız için elinizden geleni yapmaya bakın.
Başak
Kafanızın için tam bir curcuna olabilir o nedenle kendinizi durumun ve olanların akışına bırakın. En akıllıca tutum bu olacaktır.
Terazi
Duygularınızla aklınızın çeliştiği bir gün yaşamanız çok mümkün. Bu nedenle mümkün mertebe olayları akılcı değerlendirin.
Akrep
Aileniz mi, işiniz mi? Sevgiliniz mi, para mı? Enteresan tercihler yapma durumunda kalabileceğiniz bir gün. Bence parayı tercih edin.
Yay
Akademisyen veya okullarla alakalı biriyseniz bugün elinizden geleni ardınıza koymayan kazanan siz olursunuz.
Oğlak
Devlet dairesi ile ilgili işleriniz varsa hemen el atın derim. Bugün bu işler için olumlu görünmekte. Dilekçe falan yazın bitirin işlerinizi.
Kova
İş veya uzun süreli birliktelik hiç fark etmez, karşınızdaki insanlarla ilişkileri onarmanın zamanı geldi de geçiyor. Yapın bir şeyler.
Balık
Sağlığa dikkat! Şöyle güzel bir diyete başlayıp spor yapmanın en ideal zamanı. Kendinizi toparlamaya başlamanın kararını verin bugün.