Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

01.10.2021 - 00:28

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 1

İki olumlu gezegen kapışıyor

Venüs ve Jüpiter arasındaki sert kontak hayatımızı bu aralar zorlayacak gibi duruyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 2

Koç

Aşk da kazanıp paradan kaybedeceğinizi düşünüyorsanız işte tam da o gündesiniz. Aşkınızı kaybedin. Kapitalist olun biraz.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 3

Boğa

Bugün çekirdek  ailenizle pek mutlu hissedebilirsiniz. Hissetmeyin! Çünkü en yakınız da olsa paranız kadar varsınız. Umarım bugün bunu anlamazsınız.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 4

İkizler

Kendinizi kandırmamanız gereken bir gündesiniz. Ya da kandırın. Hayatın her alanında kendinize yalan söyleyecek güçteyseniz bu zamanda ne mutlu size!

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Her şeyi çok zor ama bir o kadar da kolay görebileceğiniz bir gün. Yani kafa karışıklığı diz boyu. Önemli kararlardan uzak durun.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 6

Aslan

Ani sürpriz gelişmelere açık olabilirsiniz ama yine de zamanınızı doğru kullanmanız için elinizden geleni yapmaya bakın.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 7

Başak

Kafanızın için tam bir curcuna olabilir o nedenle kendinizi durumun ve olanların akışına bırakın. En akıllıca tutum bu olacaktır.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 8

Terazi

Duygularınızla aklınızın çeliştiği bir gün yaşamanız çok mümkün. Bu nedenle mümkün mertebe olayları akılcı değerlendirin.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 9

Akrep

Aileniz mi, işiniz mi? Sevgiliniz mi, para mı? Enteresan tercihler yapma durumunda kalabileceğiniz bir gün. Bence parayı tercih edin.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 10

Yay

Akademisyen veya okullarla alakalı biriyseniz bugün elinizden geleni ardınıza koymayan kazanan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Devlet dairesi ile ilgili işleriniz varsa hemen el atın derim. Bugün bu işler için olumlu görünmekte. Dilekçe falan yazın bitirin işlerinizi.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 12

Kova

İş veya uzun süreli birliktelik hiç fark etmez, karşınızdaki insanlarla ilişkileri onarmanın zamanı geldi de geçiyor. Yapın bir şeyler.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2021) - 13

Balık

Sağlığa dikkat! Şöyle güzel bir diyete başlayıp spor yapmanın en ideal zamanı. Kendinizi toparlamaya başlamanın kararını verin bugün.

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