Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022)

Ay, Yay burcunda. Keşif ve macera arzusu duyabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlardan sıyrılıp doğa ile buluşmalar gerçekleştirebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Yurtdışı seyahatleri ve eğitimi söz konusu olabilir. Uluslar arası ilişkilerde şanslı hissedebilirsiniz.
BOĞA
Gelirlerinizi arttırmaya yönelik araştırmalarda bulunabilir, farklı yatırım araçlarına ilgi duyabilirsiniz.
İKİZLER
İkili ilişkilerdeki duygusal yoğunluğunuz tepkisel davranışların kapısını aralayabilir, tepkisel davranışlardan kaçınmakta yarar var.
YENGEÇ
Duygusal ihtiyaçlarınızı günlük zorunlulukların önüne koymak isteyebilirsiniz. Hayattan keyif alacağınız konfor alanları yaratmaya çalışabilirsiniz.
ASLAN
Kendinizi ilişkinize adamanız ve kendi yoğun duygularınızla sarıp sarmalanmanız söz konusu olabilir. Sınırlarınızı yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.
BAŞAK
Sahip olduğunuz alışkanlıklar ve şartlanmalarla yüzleşebilirsiniz. Doğru sandığınız fazlalıklardan uzaklaşmak söz konusu.
TERAZİ
Kısa geziler ve yer değiştirmelere istekli olabilirsiniz. Kültürel faaliyetlerde bulunmak keyifli hissettirebilir.
AKREP
Sahip olma içgüdüsü ile gereksiz harcamalarda bulunabilirsiniz. Nostaljik eşyalar dikkatinizi çekebilir.
YAY
Başkalarıyla bağ kurmak ve duygusal anlamda temasta olmak isteyebilirsiniz, kendinizle fazla ilgili hissedebilirsiniz objektif yaklaşım sergilemek zor gelebilir.
OĞLAK
İçsel bir bilgelik hissedebilir, akışta kalmanın rahatlığını yalnız kalarak fark edebilirsiniz.
KOVA
Akademik konulara ilginiz artabilir, arkadaşlarınızla yeni maceralara atılabilirsiniz ancak anlık heveslere dikkat etmek gerek.
BALIK
Mesleki hayatınız ve toplumsal imajınıza odaklanabilirsiniz. Büyüme ve gelişmeye yönelik destek bulmanız söz konusu.