Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 1

Ay, Yay burcunda. Keşif ve macera arzusu duyabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlardan sıyrılıp doğa ile buluşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)     

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Yurtdışı seyahatleri ve eğitimi söz konusu olabilir. Uluslar arası ilişkilerde şanslı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Gelirlerinizi arttırmaya yönelik araştırmalarda bulunabilir, farklı yatırım araçlarına ilgi duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

İkili ilişkilerdeki duygusal yoğunluğunuz tepkisel davranışların kapısını aralayabilir, tepkisel davranışlardan kaçınmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Duygusal ihtiyaçlarınızı günlük zorunlulukların önüne koymak isteyebilirsiniz. Hayattan keyif alacağınız konfor alanları yaratmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Kendinizi ilişkinize adamanız ve kendi yoğun duygularınızla sarıp sarmalanmanız söz konusu olabilir. Sınırlarınızı yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Sahip olduğunuz alışkanlıklar ve şartlanmalarla yüzleşebilirsiniz. Doğru sandığınız fazlalıklardan uzaklaşmak söz konusu.

 

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Kısa geziler ve yer değiştirmelere istekli olabilirsiniz. Kültürel faaliyetlerde bulunmak keyifli hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 9

AKREP

Sahip olma içgüdüsü ile gereksiz harcamalarda bulunabilirsiniz. Nostaljik eşyalar dikkatinizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 10

YAY

Başkalarıyla bağ kurmak ve duygusal anlamda temasta olmak isteyebilirsiniz, kendinizle fazla ilgili hissedebilirsiniz objektif yaklaşım sergilemek zor gelebilir.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

İçsel bir bilgelik hissedebilir, akışta kalmanın rahatlığını yalnız kalarak fark edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 12

KOVA

Akademik konulara ilginiz artabilir, arkadaşlarınızla yeni maceralara atılabilirsiniz ancak anlık heveslere dikkat etmek gerek.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022) - 13

BALIK

Mesleki hayatınız ve toplumsal imajınıza odaklanabilirsiniz. Büyüme ve gelişmeye yönelik destek bulmanız söz konusu.

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