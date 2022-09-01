Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 01.09.2022 - 09:09 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 09:10

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 1

Jüpiter retro hareketine başladı, mevcut problem ve sorunları gözden geçirmeniz için bazı şeyleri gözünüze sokabilir. Dikkate almakta yarar var.

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 2

KOÇ

İş hayatında detaylarla ilgilenmeniz gerekebilir, sorumluluklarınızda artış olması mümkün. 

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Dekorasyon ve döşeme ile ilgili konular üzerine odaklanabilirsiniz, ev yaşamınızı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir, sahip olduğunuz kaynakları gözden geçirebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Yakın çevrenizle alakadar olmanız gerekebilir. Kısa seyahat ve ziyaretler söz konusu olabilir. 

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Finansal konulardaki tutumunuzu değiştirebilir, birikim araçlarıyla ilgilenebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Konuşkan ve cıvıl cıvıl hissedebilirsiniz, sevinç kaynağı olabilecek durumlara yardım etmeniz olası. 

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Kendi kendinize konuşmalar bugün daha yoğun olabilir, başkalarının anlayışına daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 9

AKREP

Kıvrak zekanız ve pratiklerinizle karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz, kalabalık ortamların gözdesi olmanız mümkün.  

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 10

YAY

İş hayatında girişimcilik fikriniz varsa, kadınlar tarafından destek görmeniz olası, alçakgönüllü tavırları abartmamakta fayda var.  

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Köklenmek istediğiniz bir yere odaklanabilir, hedeflerinizi kalıcı hale getirebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 12

KOVA

Duygusal kararların somut sonuçları karşısında şaşırmamak için dikkatli olmakta yarar var.  

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022) - 13

BALIK

Eşinizin duygusal desteğine ihtiyaç duyabilir, kendinizi anlatmak yerine anlaşılmak isteyebilirsiniz.  

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