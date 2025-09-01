Günlük burç yorumları (1 Eylül 2025)

Başak: Ay burcunuzda ilerlerken kişisel kararlarınızda netlik kazanmak isteyebilirsiniz. Yeni bir görünüm, yeni bir hedef ya da alışkanlıklarınızı değiştirmek için çok uygun bir gün. Özellikle kendinize dair başlatmak istediğiniz bir proje varsa, ertelemeyin. Aşk hayatınızda da inisiyatifi elinize almalısınız. Duygularınızı gizlemek yerine açıkça konuşmak ilişkinizi ileri taşıyabilir. Sağlıkla ilgili konularda ihmal ettiğiniz detaylara eğilmeniz gerekebilir. Bugün sizin için bir başlangıç noktası olabilir, yeter ki kendinizi ciddiye alın.