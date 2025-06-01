Günlük burç yorumları (1 Haziran 2025)

Akrep: Bugün içgüdülerin çok güçlü. İnsanların söylediklerinden çok, hissettirdiklerine odaklanıyorsun ve bu seni doğru kararlar almaya yönlendiriyor. Derin düşüncelere dalmak, kendi dünyanı kurmak sana iyi gelebilir. Gizli kalan konular gündeme gelebilir, ama senin sezgisel bakışın bu konuları doğru şekilde yönetmeni sağlayacak. Aşk hayatında tutkuların yüksek; ama bu tutkuyu olumlu bir enerjiye dönüştürmek senin elinde. Partnerinle derin ve anlamlı bir sohbet sizi daha da yakınlaştırabilir. Gizemli ama etkileyici bir kişiyle tanışabilirsin. İç sesini dinle, seni en doğru yere o götürecek.