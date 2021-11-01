Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 00:17

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 1

Parayı düşünün!

Daha çok nasıl para kazanırım diye düşünebileceğiniz ve bu konuda plan yapabileceğiniz bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 2

Koç

Bugün iyi bir hafta başı yaşamanız olası kendinizi daha çok işe ve paraya konsantre ederseniz kârlı çıkan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 3

Boğa

Duygusal olarak bugün agresif olmaya pek müsaitsiniz. Alınganlığın hiç alemi yok. Daha dik durun derim.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 4

İkizler

Bugün maddi anlamda belki biraz kaygılı olabilirsiniz. Ama uzun süredir hallolmayan işler çözülebilir.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Bugün kısa süreli organizasyonlar için oldukça verimli bir gün. İletişimde elinizden geleni yapmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 6

Aslan

Paranıza para katmanız, olmadı borçları kapamanız için bugün elinizden geleni ortaya koymanızda fayda var. Çalışın!

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 7

Başak

Ay’ın olumlu etkisi altında olacaksınız maddi anlamda güzel konuşmalar yapabilir, kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 8

Terazi

Kendinizi yenilenmiş gibi hissetmemeniz için hiçbir neden yok. Çevrenizin sizi demoralize etmesine müsaade etmeyin yeter.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 9

Akrep

Sosyal anlamda bugün işler biraz karışabilir. Eğer tam olarak kendinizi ifade ederseniz maddi yönde kazancınız da olabilir.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 10

Yay

Bugün işte kadınlara dikkat etmelisiniz. Kadın veya kadınsı ruhtaki insanlar size engel teşkil edecek sözler edebilir.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Bugün çok çabuk kırılabilirsiniz çevrenize, o nedenle mümkün mertebe kulağınızı konuşmalara kapatın.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 12

Kova

Tam olarak kazancınızı organize etmeniz gereken bir gün. Özellikle ortaklığınız varsa paraya daha dikkat edin.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021) - 13

Balık

İkili ilişkilerde tam olarak kendinizi nasıl tanımlamanız gerektiği konusunda bir karara varın. Tereddütte müsait bir gün değil.

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