Günlük burç yorumları (1 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 00:17
Parayı düşünün!
Daha çok nasıl para kazanırım diye düşünebileceğiniz ve bu konuda plan yapabileceğiniz bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün iyi bir hafta başı yaşamanız olası kendinizi daha çok işe ve paraya konsantre ederseniz kârlı çıkan siz olursunuz.
Boğa
Duygusal olarak bugün agresif olmaya pek müsaitsiniz. Alınganlığın hiç alemi yok. Daha dik durun derim.
İkizler
Bugün maddi anlamda belki biraz kaygılı olabilirsiniz. Ama uzun süredir hallolmayan işler çözülebilir.
Yengeç
Bugün kısa süreli organizasyonlar için oldukça verimli bir gün. İletişimde elinizden geleni yapmanızda fayda var.
Aslan
Paranıza para katmanız, olmadı borçları kapamanız için bugün elinizden geleni ortaya koymanızda fayda var. Çalışın!
Başak
Ay’ın olumlu etkisi altında olacaksınız maddi anlamda güzel konuşmalar yapabilir, kararlar alabilirsiniz.
Terazi
Kendinizi yenilenmiş gibi hissetmemeniz için hiçbir neden yok. Çevrenizin sizi demoralize etmesine müsaade etmeyin yeter.
Akrep
Sosyal anlamda bugün işler biraz karışabilir. Eğer tam olarak kendinizi ifade ederseniz maddi yönde kazancınız da olabilir.
Yay
Bugün işte kadınlara dikkat etmelisiniz. Kadın veya kadınsı ruhtaki insanlar size engel teşkil edecek sözler edebilir.
Oğlak
Bugün çok çabuk kırılabilirsiniz çevrenize, o nedenle mümkün mertebe kulağınızı konuşmalara kapatın.
Kova
Tam olarak kazancınızı organize etmeniz gereken bir gün. Özellikle ortaklığınız varsa paraya daha dikkat edin.
Balık
İkili ilişkilerde tam olarak kendinizi nasıl tanımlamanız gerektiği konusunda bir karara varın. Tereddütte müsait bir gün değil.