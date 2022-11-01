Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022)

Ay, Kova burcuna geçti. Radikal kararlar almaya hevesli olabilirsiniz, mevcuttaki kriz ve problemleri çözüme ulaştırmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Sosyal hayatınızı etkileyen anlaşmalarda bulunabilirsiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atma konusunda ısrarlı olmanız mümkün.
BOĞA
Akılcı hareket etmek isteği ile üstleriniz ve ailenizden yardım alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda sıra dışı gelişmeler olabilir.
İKİZLER
Eğitiminizi farklı bir alanda genişletmek ve ilerletmek isteyebilirsiniz. Arzuladığınız eğitim veya deneyim için yurtdışı seyahatleri gündeminizde olabilir.
YENGEÇ
Finans ve ekonomik durumlarla ilgilenebilirsiniz. Ortak kazançlarınızı yeniden şekillendirmek için görüşmeleriniz olabilir.
ASLAN
İkili ilişkiler, arkadaşlıklar ve diğer insanlarla kurduğunuz bağlantılarda daha yapıcı tavırda olabilirsiniz. Dargınlıklar ya da anlaşmazlıklar çözülebilir.
BAŞAK
İş hayatınızda gündelik düzenin dışına çıkabilir, kendi stilinizi ortaya koyarak özgün çalışmalarda bulunabilirsiniz.
TERAZİ
Aşk ve romantizm içeren ilişkilerinizde dengeyi benlik değerinizi kontrol ederek bulabilirsiniz. Maceracı kimliğinizi tetikleyecek aktivitelere istekli olabilirsiniz.
AKREP
Aile saadeti ve huzurunu sağlamak önceliğiniz olabilir. Büyüklerinizle vakit geçirerek geçmişin gölgesinde serinlemeniz mümkün.
YAY
Eğitim ve iletişim alanında yeni fikirleriniz olabilir. Bulunduğunuz çevrede kısa süreli yer değiştirme ve seyahatlerde bulunabilirsiniz.
OĞLAK
Kendinize haksızlık ettiğiniz noktalarla yüzleşebilir, farklı bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Sahip olduğunuz maddi ve manevi değerlerinizi gözden geçirebilirsiniz.
KOVA
Kişisel duygu ve düşüncelerinizdeki baskınlığı çevrenize de yansıtarak ciddiyetinizi gösterebilir, olmak istediğiniz imajı elde etmenizi sağlayan adımlar atabilirsiniz.
BALIK
İçsel anlamda bir bütünlük söz konusu. Yardımlaşmak için çeşitli gruplara katılabilir, sahip olduklarınızı paylaşacağınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.