Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 1

Ay, Kova burcuna geçti. Radikal kararlar almaya hevesli olabilirsiniz, mevcuttaki kriz ve problemleri çözüme ulaştırmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Sosyal hayatınızı etkileyen anlaşmalarda bulunabilirsiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atma konusunda ısrarlı olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Akılcı hareket etmek isteği ile üstleriniz ve ailenizden yardım alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda sıra dışı gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Eğitiminizi farklı bir alanda genişletmek ve ilerletmek isteyebilirsiniz. Arzuladığınız eğitim veya deneyim için yurtdışı seyahatleri gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Finans ve ekonomik durumlarla ilgilenebilirsiniz. Ortak kazançlarınızı yeniden şekillendirmek için görüşmeleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 6

ASLAN

İkili ilişkiler, arkadaşlıklar ve diğer insanlarla kurduğunuz bağlantılarda daha yapıcı tavırda olabilirsiniz. Dargınlıklar ya da anlaşmazlıklar çözülebilir.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

İş hayatınızda gündelik düzenin dışına çıkabilir, kendi stilinizi ortaya koyarak özgün çalışmalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Aşk ve romantizm içeren ilişkilerinizde dengeyi benlik değerinizi kontrol ederek bulabilirsiniz. Maceracı kimliğinizi tetikleyecek aktivitelere istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 9

AKREP

Aile saadeti ve huzurunu sağlamak önceliğiniz olabilir. Büyüklerinizle vakit geçirerek geçmişin gölgesinde serinlemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 10

YAY

Eğitim ve iletişim alanında yeni fikirleriniz olabilir. Bulunduğunuz çevrede kısa süreli yer değiştirme ve seyahatlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Kendinize haksızlık ettiğiniz noktalarla yüzleşebilir, farklı bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Sahip olduğunuz maddi ve manevi değerlerinizi gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 12

KOVA

Kişisel duygu ve düşüncelerinizdeki baskınlığı çevrenize de yansıtarak ciddiyetinizi gösterebilir, olmak istediğiniz imajı elde etmenizi sağlayan adımlar atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Kasım 2022) - 13

BALIK

İçsel anlamda bir bütünlük söz konusu. Yardımlaşmak için çeşitli gruplara katılabilir, sahip olduklarınızı paylaşacağınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

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