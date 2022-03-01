Günlük burç yorumları (1 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 07:41
Yeni aya ve yeni haftaya Ay Kova burcunda giriyoruz. İletişim ve haberleşme ihtiyacınız biraz daha yoğun olabilir. Bulunduğunuz topluluğa faydalı çalışmalarda bulunabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gruplara dahil olarak bütüne ait olmak, kitlenin parçası olmak isteyebilirsiniz. Atikliğinize her zaman ihtiyaç duyuluyor.
Boğa
Topluma katkıda bulunabileceğiniz rollere girebilir, bundan dolayı belli konuma sahip insanların beğenisini toplayabilirsiniz.
İkizler
Tarafsızlığınızı fanatikleştirip bir yöne kayabilirsiniz. Sivri zeka ve sahip olduğunuz keskin akılla doğru kararlar almanız mümkün.
Yengeç
Hislerinizi, iç sesinizi mantık örtüsüyle sunmak yerine önce kendinize dürüst olmaya çalışabilirsiniz. Amaçlarınızın size hizmet etmesini böyle sağlayabilirsiniz.
Aslan
Karşınızdaki insana aynalık edebilirsiniz, onun farkına daha çok varabilirsiniz. Bunu yaparken bütünün ayrı parçaları olduğunuzu unutmayın.
Başak
Gündelik işlerinizde verimi arttırmak, zamanı daha iyi kullanma arzusu içinde olabilirsiniz.
Terazi
Enerjinizi fiziksel olarak sağaltmak isteyebilirsiniz. Hareketli aktivitelerde bulunmak iyi gelecektir.
Akrep
Bilinçaltı ve gömülü fikirlerinizin aileden geldiğini görebilirsiniz. Zihinsel açıdan meşgul eden eylemlere yönelebilirsiniz.
Yay
Yazılı belgeler ve kontratlar üzerinde çalışabilirsiniz. Haber ve ulaşım ağınız oldukça yoğun.
Oğlak
Umutlarınızı mantık çerçevesinde geliştirebilir ve onunla yeşertebilirsiniz. İnandıklarını somutlaştırmak sizi hedefinize yaklaştırır.
Kova
Yeni bir stil kararı alabilirsiniz. Motivasyonunuzu arttırmak için fiziksel görüntünüzde de değişikliğe gidebilirsiniz.
Balık
Aydınlanmalarınızla yüzleşin ve almanız gereken dersleri aldıktan sonra devam edin. Sizi uyuşturacak şeylerden kaçınmakta yarar var.