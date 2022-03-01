Günlük burç yorumları (1 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 07:41

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 1

Yeni aya ve yeni haftaya Ay Kova burcunda giriyoruz. İletişim ve haberleşme ihtiyacınız biraz daha yoğun olabilir. Bulunduğunuz topluluğa faydalı çalışmalarda bulunabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 2

Koç

Gruplara dahil olarak bütüne ait olmak, kitlenin parçası olmak isteyebilirsiniz. Atikliğinize her zaman ihtiyaç duyuluyor.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 3

Boğa

Topluma katkıda bulunabileceğiniz rollere girebilir, bundan dolayı belli konuma sahip insanların beğenisini toplayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 4

İkizler

Tarafsızlığınızı fanatikleştirip bir yöne kayabilirsiniz. Sivri zeka ve sahip olduğunuz keskin akılla doğru kararlar almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 5

Yengeç

Hislerinizi, iç sesinizi mantık örtüsüyle sunmak yerine önce kendinize dürüst olmaya çalışabilirsiniz. Amaçlarınızın size hizmet etmesini böyle sağlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 6

Aslan

Karşınızdaki insana aynalık edebilirsiniz, onun farkına daha çok varabilirsiniz. Bunu yaparken bütünün ayrı parçaları olduğunuzu unutmayın.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 7

Başak

Gündelik işlerinizde verimi arttırmak, zamanı daha iyi kullanma arzusu içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 8

Terazi

Enerjinizi fiziksel olarak sağaltmak isteyebilirsiniz. Hareketli aktivitelerde bulunmak iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 9

Akrep

Bilinçaltı ve gömülü fikirlerinizin aileden geldiğini görebilirsiniz. Zihinsel açıdan meşgul eden eylemlere yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 10

Yay

Yazılı belgeler ve kontratlar üzerinde çalışabilirsiniz. Haber ve ulaşım ağınız oldukça yoğun.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 11

Oğlak

Umutlarınızı mantık çerçevesinde geliştirebilir ve onunla yeşertebilirsiniz. İnandıklarını somutlaştırmak sizi hedefinize yaklaştırır.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 12

Kova

Yeni bir stil kararı alabilirsiniz. Motivasyonunuzu arttırmak için fiziksel görüntünüzde de değişikliğe gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mart 2022) - 13

Balık

Aydınlanmalarınızla yüzleşin ve almanız gereken dersleri aldıktan sonra devam edin. Sizi uyuşturacak şeylerden kaçınmakta yarar var.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER