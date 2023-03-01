Günlük burç yorumları (1 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 1

Ay, sabah 04:07 ile 05:40 arasında boşlukta olacak sonrasında yengeç burcuna geçecek. Bugün sindirim sisteminize dikkat edin ve az yemekle doymaya bakın. 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 2

KOÇ

Bir ev veya arsa için para biriktirmeye başlamak isteyebilir, bugün bu konuda radikal bir karara kendiniz yakın hissedebilirsiniz. Acele etmeyin!  

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 3

BOĞA

Bugün bekarlar uyumlu bir partner bulabilir ve çiftler tutkulu anlar yaşayabilir. Yani güzel sıcak bir günden geçiyorsunuz. Bu anlamda yapın bir şeyler.  

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Bugün arkadaşlarınız ve aileniz için de para harcayabilirsiniz. Gündeminizde daha çok gelecek vaat eden ilişkiler olabilir.  

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün mutlu olabilir ve yaşam tarzınızı yansıtan bazı orijinal eşyalar satın alma planlarınız olabilir. Kendinizi şımartmak için bugün hareket alın derim.  

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 6

ASLAN

Hukuki kaygılarınız varsa bugün avukatınızdan olumlu gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Dost görünen düşmanların olduğunu unutmayın derim.  

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 7

BAŞAK

İş kontaklarınız umduğunuz sonuçları vermese bile, yine de bundan kazançlı çıkacaksınız. O nedenle moralinizi ne olursa olsun yukarda tutun. 

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Bugün kayıp bir şeyiniz varsa bulmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Ayrıca devlet kapısından size bir olanakta çıkacak olabilir. 

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 9

AKREP

Öğrenciler için eğitimleri ile ilgili bugün zorluklar olabilir. Bu konuda yetişkinlerin çocuklara daha anlayışlı olması gerekir.   

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 10

YAY

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız biraz bencilliğiniz ortaya çıkarın. Ayrıca, yeni arkadaşlarla tanışmak da size bazı yararlı bilgiler sağlayacaktır.  

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Bugün üstleriniz sizden memnun olabilir ve yükselme anlamında size daha büyük sorumluluklar verilebilir. Bekarlar ruh eşleriyle tanışabilir. 

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 12

KOVA

Bugün sağlık işlerini bitirmek için bugün ideal bir gün. Çevrenizdekiler, aceleci ve aşırı coşkunuzdan bugün mustarip olabilirler.  

Günlük burç yorumları (1 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün gereksiz şeylere takılmamanızı öneririm. Çiftler, önemsiz konular hakkında tartışmalardan bugün özellikle kaçının derim.  

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