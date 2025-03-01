Günlük burç yorumları (1 Mart 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Mart 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları....
Koç
1 Mart'ta Koç burçları için yaratıcı fikirler ön planda olacak. İş hayatında beklenmedik fırsatlar çıkabilir, ancak aceleci davranmamaya özen gösterin. İlişkilerde duygusal derinlik arayışı içinde olabilirsiniz. Mart ayının serin havası sizi biraz içe dönük yapabilir, bu nedenle kendinize zaman ayırmak iyi gelecek.
Her lezzeti hemen denemek isteyen Koç burçları için çok kısa sürede hazırlanan, lezzetiyle şölen yaratan tarifler, Hamur Bizim İşimiz’de.