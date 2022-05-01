Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.05.2022 - 00:20

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 1

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Lezzetli yemekler, keyifli aktivitelerde bulunabilir ve istikrarlı hissedebilirsiniz. Girişimlerinizde başarılı olmanız için destekleyici.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 2

Koç

Maddesel ve daha somut yatırım kaynaklarına yönelebilir, güvence arayışı içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 3

Boğa

İddialı bir tarz edinebilirsiniz. Fikirleriniz ve karakterinizde yoğun baskınlık söz konusu.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Mesleki anlamda alacağınız iyileştirmelerin kendinizi rahatlatmasına izin verin ve zihinsel değişimlere açık olun.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Karşı cinsle bulunduğunuz diyaloglar uzun vadeli planlarınızı etkileyebilir, daha çok sosyal ve girişken olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Sorumluluklarınızda artış söz konusu olabilir, iş yükünüzün artmasıyla birtakım fedakârlıklarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 7

Başak

Gündeminizde eğitim ve yurt dışı fırsatları olabilir. Farklı kültürlere olan ilginizde artış yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Üzerine düştüğünüz konularda bilmekten çok görmeye ihtiyacınız olabilir, kendinizi derin arayışlarda bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 9

Akrep

İlişkilerinizi bir adım öteye taşımak isteyebilirsiniz. Ortaklıklarınızda denge kurmak ve tamamlanmak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 10

Yay

Hali hazırdaki sorunlarınızdan işinize yoğunlaşarak uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ailevi konularda yıkıcı diyaloglara dikkat.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Bulunduğunuz ortamda yapıcı ve onaylayıcı bir rol üstlenmeniz gerekebilir ve bundan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 12

Kova

Önceliğinizi ailenize ve sevdiklerinize verebilirsiniz. Mantıklı ve objektif tarafınıza ihtiyaç duyulabilir.

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2022) - 13

Balık

Kardeşlerinize daha ilgili ve düşkün olmanız gerekebilir, kısa süreli yer değişiklikleri yapabilirsiniz.

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