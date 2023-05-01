Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Mayıs 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 1

Ay, bugün gün boyu Başak burcunda ilerleyecek. Detaylara inip halletmeniz gereken işler için ideal. Kolları sıvamanın zamanı. 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 2

KOÇ

Bugün iş arkadaşlarınızı seyreltilmiş çamaşır suyu ile zehirlemek için hiç iyi bir gün değil. Sakin olun derin soluklar alın derim.  

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 3

BOĞA

Yeni bir işe girişmek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Maddi manevi alacağınız her destek hayallerinize ulaşmak için önemli.  Bugün kendinizle kalın! 

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 4

İKİZLER

Akademisyenlerinde öğrencilerinde bugün mükemmel haberler alabilmeleri pek mümkün. O nedenle olumsuzlukları bugün görmemezlikten gelin derim.  

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 5

YENGEÇ

Yapmak istediklerinizi eyleme dökmeniz için mükemmel bir zaman. İçinizdeki şeyleri ertelemekten kaçının. Planlı olmaya da gayret edin diğer yandan. 

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 6

ASLAN

Bugün masanızın üzerinde ne varsa elinizle yere süpürüp, ayakkabınızı patronun ya da müdürün kafasına atma potansiyeliniz var. Çevrenize nazik olun, susun. 

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 7

BAŞAK

Hem sağlığınızdan hem de kazandığınız birikimlerden olmamanız için dikkat edin. Önünüzde önemli kapılar açılabilir. 

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 8

TERAZİ

Bugün mali ve kendiniz için yapacağınız entelektüel yatırımlar şimdiden getiri sağlıyor olabilir ve bu da güveni artırabilir. Bilgeliğinizi sonuna kadar kullanın. 

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 9

AKREP

Sağlığınız için endişelerinizden kurtulmaya bakın. Çünkü ilerleyen zamanlarda istediğiniz şeyleri elde etmeniz oldukça mümkün. Biraz sabırlı olun! 

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 10

YAY

Bugün herkesin içinde sinirlerinize hâkim olmanızı tavsiye edeceğim. Öfkelenip olmadık laflar etme potansiyeliniz fazlasıyla bugün mevcut. Aman diyeyim! 

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 11

OĞLAK

Mental sağlığınız için sizi başarısızlıkla korkutan insanlardan uzak durmanızda fayda var. Olabildiğince kendinizi başarılı bir çizgide tutmaya bakın. 

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 12

KOVA

Manevi gücünüzü bugün sakın küçümsemeyin ve bol bol dua edin. Bugün gayet olumlu, yapıcı bir düşünme tarzınız olabilir. İnanan yanınıza güvenin.   

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023) - 13

BALIK

Bugüne kadar ertelediğiniz sağlık sorunlarıyla yüzleşebilirsiniz. Eğer doktora gitmeniz gerekiyorsa ertelememek sizin için faydalı olacaktır. 

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