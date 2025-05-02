Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2025)

Aslan

Bugün dikkatleri üzerine çekeceğin bir gün olabilir. İş yerinde ya da sosyal çevrende liderlik özelliklerin ön plana çıkacak ve bazı önemli kararlar alman gerekebilir. Ancak kibirli ya da fazla otoriter bir tavır sergilememeye dikkat etmelisin. Maddi konularda ise yeni bir fırsat kapını çalabilir ancak detayları iyice incelemeden adım atmamalısın.