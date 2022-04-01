Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 01.04.2022 - 00:25
Saat 09.24’te Koç burcunun 11 derecesinde yeniay gerçekleşiyor. Önemli kararlar almak, yeni başlangıçlarda bulunmak ve aksiyon almak için harika bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Fiziksel görüntünüzde yeniliğe gidebilir, farklı tarzda saç ve giysileri deneyebilirsiniz.
Boğa
İçsel ve zihinsel olarak yeni bir siz yaratmak için planlar yapabilirsiniz. Gereken motivasyona sahipsiniz.
İkizler
Denenmemiş ve uğruna çaba sarf etmediğiniz hayalleriniz kaldıysa büyük bir heves ile yeni rota oluşturabilirsiniz.
Yengeç
Farklı bir kariyer ya da iş arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimden korkmayın.
Aslan
Sabit fikirleriniz daha köklü düşünce sistemlerine karşı direnç göstermekte zorlanabilir, bununla beraber başka bakış açılarına açık olmayı öğrenebilirsiniz.
Başak
Kazanılmamış ortak gelirlerinize bir yenisi eklenebilir, hak ettiğinize yakın ve sizi tatmin edecek gelirler elde edebilirsiniz.
Terazi
İkili ilişkilerinizde daha dişli ve tuttuğunu koparan yeni bir siz görebilirsiniz. Kendinizi savunmanız gereken durumlar söz konusu olabilir.
Akrep
Kalp ritminizi arttıracak ve sizi yoracak spor aktivitelerinde bulunmak isteyebilirsiniz. Enerjinizi sağaltmak için yeni fiziksel uğraşlara yönelebilirsiniz.
Yay
Bulunduğunuz mekânların havasını ve dekorasyonunu değiştirmek için girişimlerde bulunabilir, güzelleştirmek için estetik dokunuşlara istekli olabilirsiniz.
Oğlak
Aile ilişkilerinizi farklı boyutlara taşıyabilir, son derece ilgili olduğunuzu hassasiyetinizle gösterebilirsiniz.
Kova
İletişim kurma şeklinizde değişikliklere gidebilir, kendinizi daha net ifade etmek isteyebilirsiniz.
Balık
Maddiyatınızda ciddi iyileşmeler söz konusu olabilir. Yeni gelir kapılarını aralayabilirsiniz.