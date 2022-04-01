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Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.04.2022 - 00:25

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 1

Saat 09.24’te Koç burcunun 11 derecesinde yeniay gerçekleşiyor. Önemli kararlar almak, yeni başlangıçlarda bulunmak ve aksiyon almak için harika bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 2

Koç

Fiziksel görüntünüzde yeniliğe gidebilir, farklı tarzda saç ve giysileri deneyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 3

Boğa

İçsel ve zihinsel olarak yeni bir siz yaratmak için planlar yapabilirsiniz. Gereken motivasyona sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 4

İkizler

Denenmemiş ve uğruna çaba sarf etmediğiniz hayalleriniz kaldıysa büyük bir heves ile yeni rota oluşturabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Farklı bir kariyer ya da iş arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimden korkmayın.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 6

Aslan

Sabit fikirleriniz daha köklü düşünce sistemlerine karşı direnç göstermekte zorlanabilir, bununla beraber başka bakış açılarına açık olmayı öğrenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 7

Başak

Kazanılmamış ortak gelirlerinize bir yenisi eklenebilir, hak ettiğinize yakın ve sizi tatmin edecek gelirler elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 8

Terazi

İkili ilişkilerinizde daha dişli ve tuttuğunu koparan yeni bir siz görebilirsiniz. Kendinizi savunmanız gereken durumlar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 9

Akrep

Kalp ritminizi arttıracak ve sizi yoracak spor aktivitelerinde bulunmak isteyebilirsiniz. Enerjinizi sağaltmak için yeni fiziksel uğraşlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 10

Yay

Bulunduğunuz mekânların havasını ve dekorasyonunu değiştirmek için girişimlerde bulunabilir, güzelleştirmek için estetik dokunuşlara istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Aile ilişkilerinizi farklı boyutlara taşıyabilir, son derece ilgili olduğunuzu hassasiyetinizle gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 12

Kova

İletişim kurma şeklinizde değişikliklere gidebilir, kendinizi daha net ifade etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2022) - 13

Balık

Maddiyatınızda ciddi iyileşmeler söz konusu olabilir. Yeni gelir kapılarını aralayabilirsiniz.

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