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Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Nisan 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 1

Ay, aslan burcunda seyahatine devam ediyor. Çocuklarınız için yapmanız gereken şeyler varsa toparlamak için iyi bir gün.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 2

KOÇ

Artık kariyer iş ve aileniz konularında ciddi ciddi düşünmenin zamanı geldi sanırım. Buy anlamda almanız gereken sevimsiz kararlar olabilir.  

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 3

BOĞA

Herhangi bir yeni iş ortaklığını geçici olarak durdurmanız veya askıya almanızı tavsiye ederim. Kişisel ve profesyonel yaşamlarınızı dengeleyebileceksiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 4

İKİZLER

Bugün işinizi gücünüzü toparlamaya başladığınız bir gün gibi durmakta, dışardan gelen patırtı gürültüye kulağınızı tıkamanız iyi olur.  

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 5

YENGEÇ

Öğrencilere akademik olarak başarılı olmak için çok çaba göstermeleri bugün önemli. Çocuğunuz varsa bugün onlara destek olun.  

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 6

ASLAN

Hayırsever gezegensel etki altındasınız.  Bugünü sonuna kadar çıkarlarınızın iyileştirilmesi doğrultusunda kullanabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 7

BAŞAK

Hayırsever gezegensel etki altındasınız.  Bugünü sonuna kadar çıkarlarınızın iyileştirilmesi doğrultusunda kullanabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 8

TERAZİ

İş yerinde yoğun bir gün geçireceksiniz. Toplumdaki konumunuz yükselir. Şirketinizin büyümesine destek olabilecek önemli bir kişiyle yeni bir ortaklık kurabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 9

AKREP

Resmi kurum ve kuruluşlarla, miras konularıyla ilgili önünüze tuhaf tuhaf işler düşebilir. Bu keyifsiz duran işler bugün canınızı biraz sıkma olasılığı var. 

 

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 10

YAY

Güvenlik açıklarınızı yönetme beceriniz, mevcut negatif enerjiyle savaşırken size cesaret ve güç sunacak. Bugün daha planlı olun.  

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 11

OĞLAK

Alanınızın zirvesinde olduğunuzu hissedebilirsiniz bugün. Bir mahkeme, bir yasal sürecin kazanan aşamasına gelmek üzere olabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 12

KOVA

Bugün iş yerindeki bir anlaşmazlık tatsız sonuçlanma potansiyeline sahip gibi görünüyor. Gizlice âşık olduğunuz kişiye yaklaşabileceksiniz.  

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023) - 13

BALIK

Eğer yurtdışı ile ilgili veya yüksek eğitimle ilgili tamamlamanız gereken prosedürler varsa araştırma yapmanız, danışmanız iyi olabilir. 

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