Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Ocak 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 1

Ay, Boğa burcunda seyahatine devam ediyor. Hazımsızlık ve genel itibariyle kendinizi yorgun hissetmeniz mümkün. Dinlenmeye bakın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 2

KOVA

Bugün sizden yaşça büyük insanlarla iletişimde kalabilir ve önemli bilgiler, övgüler alabilirsiniz. Onların deneyimlerinden istifade edin derim.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 3

BOĞA

Kendini bugün birçok açıdan tamamlanmış hissedebilirsiniz. Gelecek planları için bugün çok da iyi bir gün olmayabilir. Dinlenmeye bakın.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 4

İKİZLER

Suskun, sessiz, sakin bir gün geçirmenizi tavsiye ederim. Bugün daha çok kendinizle kalıp, kalbinizi, ruhunuzu dinlemenizi tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün çevrenizle biraz daha yakın ilişkiler kurup sürekli bir konuşma ihtiyacında olabilirsiniz. Konuştuklarınıza dikkat edin bu yeterli.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 6

ASLAN

Kendinizi daha güçlü hissedebileceğiniz bir gün olabildiğince gelecek planları yapmaya bakın. Ama bu noktada iyimser kalmaya bakın.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 7

BAŞAK

Yılın bu ilk gününde kendinizi karamsar hissetmemeniz gerekir. Özellikle ortak gelirler ve para konusunda kafanıza takılan şeyler olabilir. Biraz rahat olun!

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 8

TERAZİ

İkili ilişkiler konusunda özellikle son haftalarda kafanıza takılan mevzular tekra tekrar aklınıza gelip sizi huzursuz edebilir. Bu konuları konuşun.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 9

AKREP

Bugün daha yaşamadığınız koca bir yılı üzerinize yıkılmış gibi hissedebilirsiniz. Karamsar düşüncelere bugün düşmemeye bakın. Koy verin kendinizi.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 10

YAY

Evcil hayvanınızla ilgilenip, biraz ortalığı toparlamaya ne dersiniz? Aşk ve para konularında enteresan fikirler aklınıza gelebilir.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 11

OĞLAK

Bugün yalnız kalmamaya gayret edin derim. Çünkü ailenizle ve yakın çevrenizle olmanız sizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştırabilir.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 12

KOVA

Bugün eğer yakın çevrenizle bir araya gelmek gibi bir durumunuz varsa iletişimde daha olumlu olun. Eleştiri dilinden uzak kalın.

Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023) - 13

BALIK

Maddi konularda kaygılanmak için henüz çok erken. Tam olarak elinizde kalanları düşünerek çok daha olumlu bir yerden bakın hayata.

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