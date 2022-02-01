Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 00:02

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 1

Ay, Kova burcundaki hareketine devam ediyor.  Bilginiz ve deneyimleriniz ışığında ilerleyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 2

Koç

Hedeflerinizi gerçekleştirmek için gerekenlere daha hakimsiniz. Kendinizi bu alanda beslemekten korkmayın.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 3

Boğa

Yaşamınıza yön veren çalışmalarda daha detaycı ve hassas olabilirsiniz. Yarınınıza yatırım yaptığınızı bilerek ilerlemek bugünü es geçmeye bahane olmamalı.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 4

İkizler

Kalbiniz uzaklarda atıyor olabilir, özlemini duyduğunuz her şeye hisleriniz kadar yakın olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Fikirsel olarak sizi değişime iten olaylar ve olgularla karşılaşabilirsiniz. Değişime direnmek yerine kucaklamaya çalışın.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 6

Aslan

İkili ilişkilerinizde biraz daha sorgulayıcı tavırda olabilirsiniz. Karşılıklı güven duygusunu sarsmadan iletişim kurmaya özen gösterin.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 7

Başak

Gündelik işlerinizi tıkırında ilerletmek için listelere değil kafa rahatlığına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Her şey muntazam olsun derken kendinizi yormamaya dikkat edin.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 8

Terazi

Yakın arkadaş ilişkileriniz aniden önem kazanabilir, daha aktif olmanız gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 9

Akrep

Aile arasındaki dedikodular kulağınıza gelebilir. Ani parlamalarda bulunmadan önce hassasiyetlerinizi gözden geçirin.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 10

Yay

Kısa vadeli planlar yapabilir, kendinizi geliştirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Küçük fakat emin kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak isteyebilir ve bunun için uzmanlığınızın dışına çıkabilirsiniz.  Amaçlarınız tutkularınıza hizmet etmeli derim.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 12

Kova

Yalnız kalmakta zorlanabilirsiniz. Size ihtiyaç duyan insanlarla bunu giderebilir daha dengeli hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022) - 13

Balık

Alma verme dengesini kurmaya çalışın, kendinizden feragat ederek her zaman iyi bir hamlede bulunmadığınızı unutmayın.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER