Günlük burç yorumları (1 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 00:02
Ay, Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Bilginiz ve deneyimleriniz ışığında ilerleyebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hedeflerinizi gerçekleştirmek için gerekenlere daha hakimsiniz. Kendinizi bu alanda beslemekten korkmayın.
Boğa
Yaşamınıza yön veren çalışmalarda daha detaycı ve hassas olabilirsiniz. Yarınınıza yatırım yaptığınızı bilerek ilerlemek bugünü es geçmeye bahane olmamalı.
İkizler
Kalbiniz uzaklarda atıyor olabilir, özlemini duyduğunuz her şeye hisleriniz kadar yakın olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın.
Yengeç
Fikirsel olarak sizi değişime iten olaylar ve olgularla karşılaşabilirsiniz. Değişime direnmek yerine kucaklamaya çalışın.
Aslan
İkili ilişkilerinizde biraz daha sorgulayıcı tavırda olabilirsiniz. Karşılıklı güven duygusunu sarsmadan iletişim kurmaya özen gösterin.
Başak
Gündelik işlerinizi tıkırında ilerletmek için listelere değil kafa rahatlığına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Her şey muntazam olsun derken kendinizi yormamaya dikkat edin.
Terazi
Yakın arkadaş ilişkileriniz aniden önem kazanabilir, daha aktif olmanız gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Akrep
Aile arasındaki dedikodular kulağınıza gelebilir. Ani parlamalarda bulunmadan önce hassasiyetlerinizi gözden geçirin.
Yay
Kısa vadeli planlar yapabilir, kendinizi geliştirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Küçük fakat emin kararlar alabilirsiniz.
Oğlak
Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak isteyebilir ve bunun için uzmanlığınızın dışına çıkabilirsiniz. Amaçlarınız tutkularınıza hizmet etmeli derim.
Kova
Yalnız kalmakta zorlanabilirsiniz. Size ihtiyaç duyan insanlarla bunu giderebilir daha dengeli hissedebilirsiniz.
Balık
Alma verme dengesini kurmaya çalışın, kendinizden feragat ederek her zaman iyi bir hamlede bulunmadığınızı unutmayın.