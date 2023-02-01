Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023)

Ay saat 14.58 ile 23.11 arasında boşlukta olacak. Öğle saatlerine kadar iletişim gerektiren işleri toparlayın derim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün başkalarının görüşlerinden çok kendinize güvenin. Yeni gelir kaynakları keşfederseniz birikimleriniz artabilir. Çevrenizi doğru takip edin derim.
BOĞA
Bugün işinize olan bağlılığınız ve seçilmiş bir grup insanın yardımı, sizin için uygun koşulların oluşmasına yol açacaktır. Fırsatları kaçırmamaya bakın.
İKİZLER
Bugün zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek, ne kadar üretken olduğunuza bağlı. Bugün çok önemli hayati işlerden kaçınmayı tercih edin.
YENGEÇ
Bugün çevrenizdekilere karşı nazik olmayı öğrenebilirsiniz, bu da görevinizi başarıyla tamamlamanızı kolaylaştırabilir.
ASLAN
Bugün işiniz takdir edilebilir ve emeğinizin karşılığını elde edebilirsiniz. Toplumdaki konumunuz bu aralar iyileşebilir.
BAŞAK
İş yükünüz ve zihinsel gerginliğiniz nedeniyle, bir aile toplantısına gidemeyebilirsiniz. Çevrenizi ihmal etmemeye bakın.
TERAZİ
Konuşmalarınıza dikkat edin. Hassas yanınızı ortaya çıkarmaya bakın.
AKREP
Ebeveyninizin uzun süreli hastalıkları varsa iyi haber gelebilir. Muhtemelen iş yerinde kıdemli bir çalışanın size yardımı olacak.
YAY
Bugün işiniz iyi gidebilir. Kısa bir iş gezisi ayarlayabilirsiniz. Öğrenci iseniz başarı elde etmek için derinlemesine çalışmanızı tavsiye ediyorum.
OĞLAK
Bugün bütçenizi aşmanıza rağmen, finansal güvenceyi yeniden kazanabilirsiniz. Geleceğe daha iyi bakın bugün.
KOVA
Bugün, şansınızın yanınızda olacağına güvenebileceğiniz bir gün. Ama mali sorunlarınızı çözmek için biraz çalışmanız gerekecek. Olumlu olun, kazanın.
BALIK
Titizliğiniz bir işin aksamadan tamamlanmasını sağlayacaktır. Bir arkadaşınızı veya aile üyenizi evde yardım etmeye ikna etmek zor olabilir. Sabırlı olun!