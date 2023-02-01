Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 1

Ay saat 14.58 ile 23.11 arasında boşlukta olacak. Öğle saatlerine kadar iletişim gerektiren işleri toparlayın derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Bugün başkalarının görüşlerinden çok kendinize güvenin. Yeni gelir kaynakları keşfederseniz birikimleriniz artabilir. Çevrenizi doğru takip edin derim.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Bugün işinize olan bağlılığınız ve seçilmiş bir grup insanın yardımı, sizin için uygun koşulların oluşmasına yol açacaktır. Fırsatları kaçırmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Bugün zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek, ne kadar üretken olduğunuza bağlı. Bugün çok önemli hayati işlerden kaçınmayı tercih edin.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ 

Bugün çevrenizdekilere karşı nazik olmayı öğrenebilirsiniz, bu da görevinizi başarıyla tamamlamanızı kolaylaştırabilir.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün işiniz takdir edilebilir ve emeğinizin karşılığını elde edebilirsiniz. Toplumdaki konumunuz bu aralar iyileşebilir.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

İş yükünüz ve zihinsel gerginliğiniz nedeniyle, bir aile toplantısına gidemeyebilirsiniz. Çevrenizi ihmal etmemeye bakın.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Konuşmalarınıza dikkat edin. Hassas yanınızı ortaya çıkarmaya bakın.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 9

AKREP

Ebeveyninizin uzun süreli hastalıkları varsa iyi haber gelebilir. Muhtemelen iş yerinde kıdemli bir çalışanın size yardımı olacak.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 10

YAY

Bugün işiniz iyi gidebilir. Kısa bir iş gezisi ayarlayabilirsiniz. Öğrenci iseniz başarı elde etmek için derinlemesine çalışmanızı tavsiye ediyorum.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Bugün bütçenizi aşmanıza rağmen, finansal güvenceyi yeniden kazanabilirsiniz. Geleceğe daha iyi bakın bugün.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 12

KOVA

Bugün, şansınızın yanınızda olacağına güvenebileceğiniz bir gün. Ama mali sorunlarınızı çözmek için biraz çalışmanız gerekecek. Olumlu olun, kazanın.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023) - 13

BALIK

Titizliğiniz bir işin aksamadan tamamlanmasını sağlayacaktır. Bir arkadaşınızı veya aile üyenizi evde yardım etmeye ikna etmek zor olabilir. Sabırlı olun!

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