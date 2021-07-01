Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021

01.07.2021 - 00:26
Mars - Satürn arasında sıkı kavga var
Kavga çıkabilecek ortamlardan uzak durmanızda fayda var. Gerilim en üst düzeyde seyredecek gibi görünüyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi bugün biraz aşk ve para konusunda sıkışmış hissedebilirsiniz. Kafa karışıklığı yaşamanız haliyle çok doğal. Biraz kendinize zaman ayırın.
Boğa
Kendinizi aileniz ve sosyal çevreniz arasında kalmış hissedebilirsiniz. O nedenle olabildiğince sakin ve güler yüzlü olmaya gayret edin.
İkizler
Daha çok iş odaklı bir zamandan geçecek olabilirsiniz o nedenle elinizden geldiğince kendinizi toparlamanız ve akıllıca kararlar vermeniz iyi olur.
Yengeç
Kendinizi daha çok işe vereceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Olabildiğince sakin kalmaya gayret edin, damarınıza basanlar olabilir.
Aslan
Yurtdışı meseleleri veya bununla ilgili gelişmeler sizi dönüp dönüp bugün “yetti ama, öf!” dedirtebilir. Daha sabırlı ve anlayışlı olmanızda fayda var.
Başak
Ortak kazançlar, devlet kapısıyla olan işlerde biraz daha kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Ama elinizde olanlara dikkat etmeniz sizin için hayırlı olur.
Terazi
Bugün kendinizi evlilik ve ilişkiler konusunda saatli bir bomba gibi hissederseniz şaşırmayın olur mu? Sabrınızı taşırma olasılıkları var.
Akrep
Kariyer ve çalışma hayatınızda bugünü sakin geçirin bu sizin için yeterli olacaktır. Evet, haksızlığa uğrama olasılığınız hayli fazla durmakta.
Yay
Aşk ve ilişkilerde hele çocuğunuz varsa gerilimlere açık bir günden geçeceksiniz demektir. Olabildiğince sakin kalıp durumu anlamaya bakın.
Oğlak
Aile meselelerinde ve özellikle sevgiliniz varsa gerilim hattındasınız desem yeridir. O nedenle mümkün mertebe meseleleri deşmeden dinleyin.
Kova
Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ilişkinize dikkat edin derim. Olmadık bir konuda tartışmaya açık bir halde bulabilirsiniz kendinizi. Dikkatli olun.
Balık
Kendiniz için bir şeyler yapmak adına harekete geçebilirsiniz ve fakat genel anlamıyla yorucu bir gün o nedenle daha sakin ve sessiz kalmaya bakın.