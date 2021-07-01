Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 1 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

01.07.2021 - 00:26

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 1

Mars - Satürn arasında sıkı kavga var

Kavga çıkabilecek ortamlardan uzak durmanızda fayda var. Gerilim en üst düzeyde seyredecek gibi görünüyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 2

Koç

Kendinizi bugün biraz aşk ve para konusunda sıkışmış hissedebilirsiniz. Kafa karışıklığı yaşamanız haliyle çok doğal. Biraz kendinize zaman ayırın.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Kendinizi aileniz ve sosyal çevreniz arasında kalmış hissedebilirsiniz. O nedenle olabildiğince sakin ve güler yüzlü olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Daha çok iş odaklı bir zamandan geçecek olabilirsiniz o nedenle elinizden geldiğince kendinizi toparlamanız ve akıllıca kararlar vermeniz iyi olur.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Kendinizi daha çok işe vereceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Olabildiğince sakin kalmaya gayret edin, damarınıza basanlar olabilir.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Yurtdışı meseleleri veya bununla ilgili gelişmeler sizi dönüp dönüp bugün “yetti ama, öf!” dedirtebilir. Daha sabırlı ve anlayışlı olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 7

Başak

Ortak kazançlar, devlet kapısıyla olan işlerde biraz daha kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Ama elinizde olanlara dikkat etmeniz sizin için hayırlı olur.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Bugün kendinizi evlilik ve ilişkiler konusunda saatli bir bomba gibi hissederseniz şaşırmayın olur mu? Sabrınızı taşırma olasılıkları var.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 9

Akrep

 Kariyer ve çalışma hayatınızda bugünü sakin geçirin bu sizin için yeterli olacaktır. Evet,  haksızlığa uğrama olasılığınız hayli fazla durmakta.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 10

Yay

Aşk ve ilişkilerde hele çocuğunuz varsa gerilimlere açık bir günden geçeceksiniz demektir. Olabildiğince sakin kalıp durumu anlamaya bakın.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Aile meselelerinde ve özellikle sevgiliniz varsa gerilim hattındasınız desem yeridir. O nedenle mümkün mertebe meseleleri deşmeden dinleyin.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 12

Kova

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ilişkinize dikkat edin derim. Olmadık bir konuda tartışmaya açık bir halde bulabilirsiniz kendinizi. Dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021 - 13

Balık

Kendiniz için bir şeyler yapmak adına harekete geçebilirsiniz ve fakat genel anlamıyla yorucu bir gün o nedenle daha sakin ve sessiz kalmaya bakın.

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