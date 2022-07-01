Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 01.07.2022 - 07:18
Ay Aslan burcuna geçti. Kendinizi adeta dev aynasından görebilir, hayatınızın merkezine kendinizi kolaylıkla alabilirsiniz.
Koç
Güzel sanatlarla ve kültürel faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz. Ruhunuzu doyuma ulaştıran her şey ilginizi çekebilir.
Boğa
Ev ve aile hayatınızdaki kadın figürleriyle olumlu ilişkiler geliştirmek gündeminizde olabilir.
İkizler
"Ben buradayım" diye kendinizi göstermek ve becerilerini sergileyip etrafınızdaki etkilemek isteyebilirsiniz.
Yengeç
Desteklenmek, olduğunuz gibi kabul edilmek ve değer görmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha değerli hissetmeniz için kendinizden başka bir şeye ihtiyacınız olmadığını fark edebilirsiniz.
Aslan
Coşkulu, neşeli ve cıvıl cıvıl bir halde olabilirsiniz. Merkezde olmanın, olayları şekillendiren kişi olmanın tadını çıkarabilirsiniz.
Başak
Aksiyon almanızı engelleyen birtakım olaylar gündeminizde olabilir. Bakış açınızı değiştirdiğinizde olayların seyrinin de değişebileceğini görmeniz mümkün.
Terazi
Sosyal medyada parlamak, ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Organizasyonlarda aktif rol alabilirsiniz.
Akrep
"Ben buradayım" diyerek kendinizi ve hünerlerinizi gösterebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. İş hayatında hızlı yükselişler yaşayabilirsiniz.
Yay
Duygusal anlamda daha iyimser, daha dengeli ve hoşgörülü olabilirsiniz. İlahi adalete gösterdiğiniz itimadı hukuki süreçlerde de göstermeniz olası.
Oğlak
Kabuk tutmuş yarayı adeta kaşır gibi kışkırtıcı tavırlarınız olabilir. Gizli saklı kalmış şeylere daha yoğun merak salabilirsiniz.
Kova
Eşinize veya partnerinize duygusal yakınlık ihtiyacınız artabilir. Karşınızdakini anlamaya çalışırken benliğinizden ödün vermemelisiniz.
Balık
Çalışma koşullarını iyileştirme ve düzeltmeyi düşünebilir, iş arkadaşlarınızın dertlerine ortaklık edebilirsiniz.