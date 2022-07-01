Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.07.2022 - 07:18

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 1

Ay Aslan burcuna geçti. Kendinizi adeta dev aynasından görebilir, hayatınızın merkezine kendinizi kolaylıkla alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 2

Koç

Güzel sanatlarla ve kültürel faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz. Ruhunuzu doyuma ulaştıran her şey ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Ev ve aile hayatınızdaki kadın figürleriyle olumlu ilişkiler geliştirmek gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 4

İkizler

"Ben buradayım" diye kendinizi göstermek ve becerilerini sergileyip etrafınızdaki etkilemek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Desteklenmek, olduğunuz gibi kabul edilmek ve değer görmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha değerli hissetmeniz için kendinizden başka bir şeye ihtiyacınız olmadığını fark edebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Coşkulu, neşeli ve cıvıl cıvıl bir halde olabilirsiniz. Merkezde olmanın, olayları şekillendiren kişi olmanın tadını çıkarabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 7

Başak

Aksiyon almanızı engelleyen birtakım olaylar gündeminizde olabilir. Bakış açınızı değiştirdiğinizde olayların seyrinin de değişebileceğini görmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Sosyal medyada parlamak, ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Organizasyonlarda aktif rol alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 9

Akrep

"Ben buradayım" diyerek kendinizi ve hünerlerinizi gösterebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. İş hayatında hızlı yükselişler yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 10

Yay

Duygusal anlamda daha iyimser, daha dengeli ve hoşgörülü olabilirsiniz. İlahi adalete gösterdiğiniz itimadı hukuki süreçlerde de göstermeniz olası. 

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Kabuk tutmuş yarayı adeta kaşır gibi kışkırtıcı tavırlarınız olabilir. Gizli saklı kalmış şeylere daha yoğun merak salabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 12

Kova

Eşinize veya partnerinize duygusal yakınlık ihtiyacınız artabilir. Karşınızdakini anlamaya çalışırken benliğinizden ödün vermemelisiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2022) - 13

Balık

Çalışma koşullarını iyileştirme ve düzeltmeyi düşünebilir, iş arkadaşlarınızın dertlerine ortaklık edebilirsiniz. 

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