Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2024)

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün eşiniz ve ortaklarınızla ilgili konularda güven arayışınız yüksek olacak. Sizi huzursuz eden duygularının sebeplerini arayabilirsiniz. Kuşkularınızı bir kenara koyup güvenmeyi seçseniz bile yapılan yanlışların bir şekilde karşınıza çıkabileceği bir dönemdesiniz. Adalet ve hukuk konusunda şanslı olacaksınız.