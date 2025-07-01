Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2025)

Akrep: Bugün güçlü sezgilerin seni doğru yönlendirecek. Derin düşüncelere daldığın, olayların arka planını çözmek istediğin bir gündesin. İç dünyanda bazı hesaplaşmalar olabilir ama bu seni yıpratmak yerine dönüştürmeye hizmet edecek. İş hayatında stratejik kararlar alabilir, gizli kalmış bir durumu ortaya çıkarabilirsin. Aşk hayatında ise tutkular ön planda. Partnerinle arandaki bağ daha da derinleşebilir. Ancak kıskançlık ya da kontrol arzusu ilişkinizi zorlayabilir, bu konuda dikkatli olmalısın. Yalnızsan, gizemli ama bir o kadar çekici biri ilgini çekebilir. Bugün, sezgilerine güvenmek ve duygularını bastırmadan yaşamak sana iyi gelecek.