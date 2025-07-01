Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün seni harekete geçiren duygular oldukça yoğun olabilir. İçten içe bir şeyleri değiştirme arzun seni yeni adımlar atmaya yönlendirebilir. Özellikle iş ortamında inisiyatif almak ve yön belirlemek açısından oldukça uygun bir gün. Enerjini olumlu kanalize edebilirsen, çok verimli sonuçlar elde edebilirsin. Aile içinde fikir ayrılıkları yaşansa da, senin yapıcı yaklaşımın sorunların çözümünde kilit rol oynayacak. Aşk hayatında, spontane bir plan ilişkinize yeni bir soluk getirebilir. Yalnızsan, tanışacağın kişiyle başta zıt kutuplar gibi görünseniz de aranızdaki çekim seni şaşırtabilir.