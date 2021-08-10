Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 10.08.2021 - 00:01
Haylaz Merkür, babasına isyan ediyor!
Pireyi, deve yapabilirsiniz. Olayların üstüne giderek abartmayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ortaklık konularında güzel bir gün olabilir ama duygusal konularda iş biraz sarpa saracak gibi duruyor. O nedenle bugün duyguları bir kenara bırakın.
Boğa
Evde tadilata başlamak içinde hiç fena değil. Keza yer değiştirmek içinde artık planlarınızı hayata geçirin. Çalışın bakalım, beklemeyin derim.
İkizler
Özellikle çekirdek aile anne, baba ve bir de üstüne para bağınız varsa, kariyer konusunda çok dikkatli olmanızda fayda var.
Yengeç
Bugünü iş, güç, sağlık, koşturmalarınız hakkında planlayarak geçirin derim. Ayrıca çevrenizde olabilecek manasız konuşmalara da takılmayın.
Aslan
Çalışma koşullarınızda zorlanmalar olabilir, gereksiz tipler tepenizde cır cır konuşabilirler. Ruh sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.
Başak
Aile ilişkilerinizde bugün ağzından çıkanın kulağınızın duyması gerek, çünkü bir anda patlayabilme olasılığınız var. İçinizde biriktirmeyin sözleri.
Terazi
Hukuki bir konu önünüzde çözülebilir veya bu konuyla ilgili olarak daha olumlu gelişmeler sizi bekleyebilir. Sizi temsil eden kişilere güvenin.
Akrep
Yine yoğun bir gün görünüyor. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak gerilebilirsiniz. Ara ara kendinizi dinlendirmeniz hayırlı bir davranış olur.
Yay
Bugün kendinizi çok daha sosyal hissedeceğiniz çok açık ama tanımadığınız insanlarla konuşurken çok dikkatli olmanızda fayda var.
Oğlak
Bugün sizin için plan yapmak, organize olmanız gereken konularda biraz kaos yaşanması söz konusu olabilir. Dikkatinizi toplayın derim.
Kova
Gayrimenkul konularında bir girişiminiz varsa bu anlamda hoş gelişmeler olabilir. Ama dikkatli olmanız kaydıyla. Fırsatları kolaçan edin biraz.
Balık
Bugün kendinizi kafası karışmış hissedebilirsiniz. Bu çok doğal, çünkü başkaları adına düşünmek sizin gereğinden fazla zamanınızı alıyor olabilir.