Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 10.08.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 1

Haylaz Merkür, babasına isyan ediyor!

Pireyi, deve yapabilirsiniz. Olayların üstüne giderek abartmayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 2

Koç

Ortaklık konularında güzel bir gün olabilir ama duygusal konularda iş biraz sarpa saracak gibi duruyor. O nedenle bugün duyguları bir kenara bırakın.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Evde tadilata başlamak içinde hiç fena değil. Keza yer değiştirmek içinde artık planlarınızı hayata geçirin. Çalışın bakalım, beklemeyin derim.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Özellikle çekirdek aile anne, baba ve bir de üstüne para bağınız varsa, kariyer konusunda çok dikkatli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Bugünü iş, güç, sağlık, koşturmalarınız hakkında planlayarak geçirin derim. Ayrıca çevrenizde olabilecek manasız konuşmalara da takılmayın.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Çalışma koşullarınızda zorlanmalar olabilir, gereksiz tipler tepenizde cır cır konuşabilirler. Ruh sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 7

Başak

Aile ilişkilerinizde bugün ağzından çıkanın kulağınızın duyması gerek, çünkü bir anda patlayabilme olasılığınız var. İçinizde biriktirmeyin sözleri.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Hukuki bir konu önünüzde çözülebilir veya bu konuyla ilgili olarak daha olumlu gelişmeler sizi bekleyebilir. Sizi temsil eden kişilere güvenin.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Yine yoğun bir gün görünüyor. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak gerilebilirsiniz. Ara ara kendinizi dinlendirmeniz hayırlı bir davranış olur.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün kendinizi çok daha sosyal hissedeceğiniz çok açık ama tanımadığınız insanlarla konuşurken çok dikkatli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Bugün sizin için plan yapmak, organize olmanız gereken konularda biraz kaos yaşanması söz konusu olabilir. Dikkatinizi toplayın derim.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 12

Kova

Gayrimenkul konularında bir girişiminiz varsa bu anlamda hoş gelişmeler olabilir. Ama dikkatli olmanız kaydıyla. Fırsatları kolaçan edin biraz.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2021) - 13

Balık

Bugün kendinizi kafası karışmış hissedebilirsiniz. Bu çok doğal, çünkü başkaları adına düşünmek sizin gereğinden fazla zamanınızı alıyor olabilir.

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