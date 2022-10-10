Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 1

Ay, Koç burcundaki transitine devam ediyor. Bireysel amaç ve arzularınız ön plana çıkabilir, çatışma enerjisini domine etmenizde fayda var.


(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Benmerkezci bir yaklaşımın dozunu arttırabilir, savaşmak istediğiniz konular adına daha cesur ve güçlü hissedebilirsiniz

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Olumsuz ya da işinize yaramayan duygulardan arınmanız gerektiğinin idrakında hareket etmeniz mümkün. Sıkıntı ve sorunlardan kurtulmak için güç hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Sosyal çevrenizdeki genişleme daha yoğun olmanıza sebep olabilir, süreklilik isteyen planları ertelemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Mümkün mertebe bireysel çalışmakta fayda var. Ekip işleri sıkıcı bir hâl alabilir

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Yapıcı ve olumlu gelişmelere ihtiyaç duyabilirsiniz, çeşitli seyahat ve geziler doğrultusunda kalıcı ilişkiler başlatmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Sürekli bir şekilde meşgul olmak isteyebilirsiniz, uç noktadaki duygulara ve tepkiselliğe dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

İlişkilerinizde dürüst ve doğrudan iletişimin özlemini duyabilir, sizi yormayan insanlarla bir arada olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 9

AKREP

Beslenme şeklinizi ve alışkanlıklarınızı gözden geçirebilir, hafif ya da sağlıklı bir biçimi benimseyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 10

YAY

Risk içeren faaliyetlerden keyif alabilirsiniz, çocuklardan yana sevindirici haberler gelebilir.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Ailenizdeki olaylara karşı ebeveyn gibi bir tavır edinebilirsiniz, liderlik edebileceğiniz durumlar söz konusu.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 12

KOVA

Eğitim ve ticaret konuları ön planda olabilir, bu amaçlı kısa gezi ve seyahatlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022) - 13

BALIK

Finansal anlamda tatminkâr hissetmeye ihtiyacınız olabilir, bireysel kazançlarınızı ilgilendiren gelişmeler mümkün.

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