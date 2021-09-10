Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

10.09.2021 - 07:34

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 1

Venüs Akrep burcuna giriyor

Venüs olmaması gereken bir yerde. Pek bir sevimsiz!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 2

Koç

Bugün gündeminizi aile bireyleri oluşturacak gibi, onlarla ilişkinizde dikkatli ve özenli olmanızda fayda var. Ne yapacağınıza karar verin.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 3

Boğa

Çalışma arkadaşlarınıza veya iş konusunda muhatap olduğunuz tiplerle olan ilişkinize dikkat etmeniz gerekecek. Dedikodu dönebilir.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 4

İkizler

Aşk, meşk, talih oyunları falan şansınızı çok zorlamayın. Hayat size bir yandan verirken diğer yandan aldığını bu aralar fazla hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Medya satış pazarlama konularında güzel gelişmeler olabilir, Oldukça sosyal ve iletişime açık bir gün sizi bekliyor. 

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 6

Aslan

Bugün özellikle kariyerinizi, işinizi ilgilendiren konularda sakinliğinizi korumakta fayda var. Zaten abuk sabuk bir hafta geçirdiniz rahatlayın.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 7

Başak

Sağlığınız, özellikle ruh sağlığınız için kendinize güzellikler hediye edin bugün çünkü başka türlü hayatın yükünden kurtulmanız zor.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 8

Terazi

Para, kariyer, iş, yani maddi olan her konuda ısrarcı davranmayın veya birilerinin size ısrarcı davranmasına müsaade etmeyin.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 9

Akrep

Kariyerinizle ilgili mücadele ettiğiniz konularda gelişmeler gündeme gelebilir. Yakın çevrenize bu konularda fazla kulak asmayın.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 10

Yay

Bir yanınız iş bir yanınız aşk derken sağlığınızı ihmal etmeyin. Sindirim sistemi ve özellikle bağırsaklarınıza dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Bugün anlaşma, sözleşme için çok da iyi bir gün olmayabilir. Ama yok eğer mutlaka bir imza atmanız gerekiyorsa lütfen dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 12

Kova

Bugün gündeminizde, satış pazarlama, yurtdışı ile ilgili konular, seyahat planları olabilir.  Mümkünse planlarınızı detaylandırın.

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021) - 13

Balık

Uzak diyarlardan gelecek haberler bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Eğer bu gelişmeler finansal konularda ise iki kere daha dikkat edin.

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