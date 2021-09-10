Günlük burç yorumları (10 Eylül 2021)

10.09.2021 - 07:34
Venüs Akrep burcuna giriyor
Venüs olmaması gereken bir yerde. Pek bir sevimsiz!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün gündeminizi aile bireyleri oluşturacak gibi, onlarla ilişkinizde dikkatli ve özenli olmanızda fayda var. Ne yapacağınıza karar verin.
Boğa
Çalışma arkadaşlarınıza veya iş konusunda muhatap olduğunuz tiplerle olan ilişkinize dikkat etmeniz gerekecek. Dedikodu dönebilir.
İkizler
Aşk, meşk, talih oyunları falan şansınızı çok zorlamayın. Hayat size bir yandan verirken diğer yandan aldığını bu aralar fazla hissedebilirsiniz.
Yengeç
Medya satış pazarlama konularında güzel gelişmeler olabilir, Oldukça sosyal ve iletişime açık bir gün sizi bekliyor.
Aslan
Bugün özellikle kariyerinizi, işinizi ilgilendiren konularda sakinliğinizi korumakta fayda var. Zaten abuk sabuk bir hafta geçirdiniz rahatlayın.
Başak
Sağlığınız, özellikle ruh sağlığınız için kendinize güzellikler hediye edin bugün çünkü başka türlü hayatın yükünden kurtulmanız zor.
Terazi
Para, kariyer, iş, yani maddi olan her konuda ısrarcı davranmayın veya birilerinin size ısrarcı davranmasına müsaade etmeyin.
Akrep
Kariyerinizle ilgili mücadele ettiğiniz konularda gelişmeler gündeme gelebilir. Yakın çevrenize bu konularda fazla kulak asmayın.
Yay
Bir yanınız iş bir yanınız aşk derken sağlığınızı ihmal etmeyin. Sindirim sistemi ve özellikle bağırsaklarınıza dikkat etmenizde fayda var.
Oğlak
Bugün anlaşma, sözleşme için çok da iyi bir gün olmayabilir. Ama yok eğer mutlaka bir imza atmanız gerekiyorsa lütfen dikkatli olun.
Kova
Bugün gündeminizde, satış pazarlama, yurtdışı ile ilgili konular, seyahat planları olabilir. Mümkünse planlarınızı detaylandırın.
Balık
Uzak diyarlardan gelecek haberler bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Eğer bu gelişmeler finansal konularda ise iki kere daha dikkat edin.