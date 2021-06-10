Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 10 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

10.06.2021 - 00:20

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 1

 Güneş, İkizler  burcunda tutuluyor

Bu yıla damgasını vuracak tutulmalardan birini daha yaşıyoruz. Her tutulma bir döngünün bitişi diğerinin başlangıcı. Hayatı olduğu gibi kabul etmek gerek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 2

Koç

Hayal gücünüze kuvvet bir günden geçecek olabilirsiniz. Maddi anlamda sürpriz, güzel gelişmelere müsait bir gün. Harcamalara dikkat!

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 3

Boğa

Her ne kadar bazı durumlar size maddi anlamda cazip gelecek olsa da, siz yine de bugünü para konusunda önemli kararlar almadan geçirin.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 4

İkizler

Kariyer konusunda aldanmalara, yanlış anlaşılmalara açık bir günden geçiyorsunuz. O nedenle başka konulara eğilmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Bugün özellikle kafanızın içi pazar yeri gibi olabilir. Her şey birbirine ters ve zormuş gibi algılayabilirsiniz. Sakin olun gerilim size iyi gelmez.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 6

Aslan

İkili ilişkilerde olumlu konuşmalara açık bir gün. Ama sosyal mecralarda dikkatli dolanın ve gizli kapaklı işlerden uzak durmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 7

Başak

Özellikle iş ve kariyer konularında ciddi bir biçimde dikkatinizi toplamanızda fayda var. Kafa dağınıklığınız sizi ciddi yorabilir.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 8

Terazi

Bugün iş ve gündelik hayatınızda olmadık yerde keyifsizlikler yaşamanız olası. O nedenle kendinizi olabildiğince rahat tutun derim.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 9

Akrep

Ortak kazanılan para konuları bugün önünüze açılırsa veya eşinizin parasıyla ilgili konulara çekilebilirsiniz bence uzak durun derim.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün gergin bir gün. Minicik bir kavga ayrılmalara, sonlanmalara neden olabilir o nedenle ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün ilişkinizi korumanız gereken bir gün dersem yanlış olmaz. Özellikle uzun süreli ilişkiler konusunda patırtıya açık bir gün.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 12

Kova

Gönül meselelerinde hem sevinebilir ama diğer yandan da hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca maddi konularda yanılma payınız var.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021 - 13

Balık

Şanslı diyebileceğimiz bir gün ve fakat maddi anlamda aileden büyük beklentiniz olmasın. Çözüm ve çözümsüzlük yanyana duruyor.

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