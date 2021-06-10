Günlük burç yorumları - 10 Haziran 2021

10.06.2021 - 00:20
Güneş, İkizler burcunda tutuluyor
Bu yıla damgasını vuracak tutulmalardan birini daha yaşıyoruz. Her tutulma bir döngünün bitişi diğerinin başlangıcı. Hayatı olduğu gibi kabul etmek gerek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hayal gücünüze kuvvet bir günden geçecek olabilirsiniz. Maddi anlamda sürpriz, güzel gelişmelere müsait bir gün. Harcamalara dikkat!
Boğa
Her ne kadar bazı durumlar size maddi anlamda cazip gelecek olsa da, siz yine de bugünü para konusunda önemli kararlar almadan geçirin.
İkizler
Kariyer konusunda aldanmalara, yanlış anlaşılmalara açık bir günden geçiyorsunuz. O nedenle başka konulara eğilmenizde fayda var.
Yengeç
Bugün özellikle kafanızın içi pazar yeri gibi olabilir. Her şey birbirine ters ve zormuş gibi algılayabilirsiniz. Sakin olun gerilim size iyi gelmez.
Aslan
İkili ilişkilerde olumlu konuşmalara açık bir gün. Ama sosyal mecralarda dikkatli dolanın ve gizli kapaklı işlerden uzak durmanızda fayda var.
Başak
Özellikle iş ve kariyer konularında ciddi bir biçimde dikkatinizi toplamanızda fayda var. Kafa dağınıklığınız sizi ciddi yorabilir.
Terazi
Bugün iş ve gündelik hayatınızda olmadık yerde keyifsizlikler yaşamanız olası. O nedenle kendinizi olabildiğince rahat tutun derim.
Akrep
Ortak kazanılan para konuları bugün önünüze açılırsa veya eşinizin parasıyla ilgili konulara çekilebilirsiniz bence uzak durun derim.
Yay
Bugün gergin bir gün. Minicik bir kavga ayrılmalara, sonlanmalara neden olabilir o nedenle ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı.
Oğlak
Bugün ilişkinizi korumanız gereken bir gün dersem yanlış olmaz. Özellikle uzun süreli ilişkiler konusunda patırtıya açık bir gün.
Kova
Gönül meselelerinde hem sevinebilir ama diğer yandan da hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca maddi konularda yanılma payınız var.
Balık
Şanslı diyebileceğimiz bir gün ve fakat maddi anlamda aileden büyük beklentiniz olmasın. Çözüm ve çözümsüzlük yanyana duruyor.