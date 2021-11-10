Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 00:30
Bu Merkür de bir rahat durmaz ki!
Yani şuncacık gezegensin, ne diye Satürn’e kafa tutarsın? Bardağın boş tarafına gözlerimizi dikeceğimiz bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün çok fazla enerjiyi ortaklıklara kanalize etmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklık ilişkisinde sınırları koyun.
Boğa
Endişelerinizi paylaşın veya genellikle yaptığınızdan biraz farklı gelecek için bazı planlar oluşturun. Beyin fırtınası yapın!
İkizler
Yaratıcı yazma veya konuşma projeleri bugün çok zamanınızı alabilir. Yalnızca zihninizi değil, varlığınızı da işinize dahil etmeden olmaz.
Yengeç
Sırt ağrıları, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Göğsünüzden yukarı olan bölüme daha dikkat edin.
Aslan
Ortaklık ister yeni, ister uzun vadeli olsun. İster iş, ister kişisel olsun, şimdi ilişkileri sürdürmek için ekstra çaba gerekebilir.
Başak
Her konuda onarımları kendiniz yapmaya çalışmanız en iyisidir. Bu alanda biraz yetenekli olsanız bile, siz yine de bir profesyoneli arayın.
Terazi
Bugün, birkaç hafta içinde sahip olduğunuzdan daha fazla ilerleme kaydedebilirsiniz, ancak girişimin izlediği yöne şaşırabilirsiniz.
Akrep
İşe o kadar kaptıracaksınız ki kendinizi, işiniz bittiğinde gerçek dünyaya dönmekte zorlanacaksınız. Biraz mola!
Yay
İşinizin karanlık alanlarını araştırmak, bugün odak noktanız olabilir. İş arkadaşlarınıza dikkat edin.
Oğlak
Bugün kendinizi güçlü hissedeceksiniz, bu yüzden bu enerjiyi herhangi bir projede ilerlemek ve adım atmak için kullanın derim.
Kova
Kuvvet, doğanızın olağan bir parçası olmayabilir, ancak üzerindeki ağırlığınızı rahatça atabileceğiniz bir gün varsa, o gün bugündür.
Balık
Gücünüzü ve liderlik becerilerinizle şov yapmak yerine başkalarına yardım etmek için kullanın.