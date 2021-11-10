Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 00:30

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 1

Bu Merkür de bir rahat durmaz ki!

Yani şuncacık gezegensin, ne diye Satürn’e kafa tutarsın? Bardağın boş tarafına gözlerimizi dikeceğimiz bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 2

Koç

Bugün çok fazla enerjiyi ortaklıklara kanalize etmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklık ilişkisinde sınırları koyun.

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 3

Boğa

Endişelerinizi paylaşın veya genellikle yaptığınızdan biraz farklı gelecek için bazı planlar oluşturun. Beyin fırtınası yapın!

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 4

İkizler

Yaratıcı yazma veya konuşma projeleri bugün çok zamanınızı alabilir. Yalnızca zihninizi değil, varlığınızı da işinize dahil etmeden olmaz.

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Sırt ağrıları, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Göğsünüzden yukarı olan bölüme daha dikkat edin.

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 6

Aslan

Ortaklık ister yeni, ister uzun vadeli olsun. İster iş, ister kişisel olsun, şimdi ilişkileri sürdürmek için ekstra çaba gerekebilir.

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 7

Başak

Her konuda onarımları kendiniz yapmaya çalışmanız en iyisidir. Bu alanda biraz yetenekli olsanız bile, siz yine de bir profesyoneli arayın.

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 8

Terazi

Bugün, birkaç hafta içinde sahip olduğunuzdan daha fazla ilerleme kaydedebilirsiniz, ancak girişimin izlediği yöne şaşırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 9

Akrep

İşe o kadar kaptıracaksınız ki kendinizi, işiniz bittiğinde gerçek dünyaya dönmekte zorlanacaksınız. Biraz mola!

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 10

Yay

İşinizin karanlık alanlarını araştırmak, bugün odak noktanız olabilir. İş arkadaşlarınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Bugün kendinizi güçlü hissedeceksiniz, bu yüzden bu enerjiyi herhangi bir projede ilerlemek ve adım atmak için kullanın derim.

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 12

Kova

Kuvvet, doğanızın olağan bir parçası olmayabilir, ancak üzerindeki ağırlığınızı rahatça atabileceğiniz bir gün varsa, o gün bugündür.

Günlük burç yorumları (10 Kasım 2021) - 13

Balık

Gücünüzü ve liderlik becerilerinizle şov yapmak yerine başkalarına yardım etmek için kullanın.

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