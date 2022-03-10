Günlük burç yorumları (10 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 00:41

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 1

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Tarafsızlık, objektif ve nesnel yargılar ön plana çıkabilir. Dedikoduya dikkat yine de, sandığınızdan daha hızlı yayılabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 2

Koç

Yan komşunuzdan mahalle manavına kadar dolu dolu iletişim kurabilirsiniz. Canlılığınız gözlerinizden okunabilir.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 3

Boğa

Sözel ifadelerle değerinizi kotarmak yerine kendinizi ortaya koymayı düşünebilirsiniz. Olduğunuz haliniz en iyisi.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 4

İkizler

Güçlü benliğiniz ve kişisel imajınız toplumsal imajınıza olumlu katkılarda bulunabilir.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 5

Yengeç

Kararsızlıklar ve belirsizlikler içinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Dualite sizi sarsabilir ama gerçeğin birden fazla olabileceğini unutmayın.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 6

Aslan

Sosyalleşmek, bulunduğunuz gruplarda paylaşımlar yapmak ve sosyal medyada aktif olmak isteyebilirsiniz. Eğlence de çalışmak gibi hayatınızın bir parçası.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 7

Başak

Kariyerinizde iyi pozisyonlara gelebilir, yöneticilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Sunumlarınız ve yapacağınız işlerde başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 8

Terazi

Birden fazla seçenek arasında kalabilirsiniz uzun vadeli planlar yaparken. İyice düşünmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 9

Akrep

Yeni gelir kaynakları oluşturma arayışı içinde olabilirsiniz. Her zamankinden daha düşünceli hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 10

Yay

Yüzeysel gibi görünen ilginiz aslında her şeyi anlama isteğinizden kaynaklı olabilir. Sizin için önemli konulara öncelik vermeye çalışın.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 11

Oğlak

Daha sosyal ve paylaşımcı bir alanda daha verimli çalışabilirsiniz. Takım çalışmaları ya da gruplarda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 12

Kova

Göz önünde bulunmak, hünerlerinizi sergilemek için harika bir gün. Konuşmalarınız ilgi çekici olabilir.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2022) - 13

Balık

Ailenize daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Telefonlaşmak, görüşmek hissettiğiniz eksikliği gidermenize yardım edebilir.

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