Günlük burç yorumları (10 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 00:41
Ay İkizler burcunda ilerliyor. Tarafsızlık, objektif ve nesnel yargılar ön plana çıkabilir. Dedikoduya dikkat yine de, sandığınızdan daha hızlı yayılabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yan komşunuzdan mahalle manavına kadar dolu dolu iletişim kurabilirsiniz. Canlılığınız gözlerinizden okunabilir.
Boğa
Sözel ifadelerle değerinizi kotarmak yerine kendinizi ortaya koymayı düşünebilirsiniz. Olduğunuz haliniz en iyisi.
İkizler
Güçlü benliğiniz ve kişisel imajınız toplumsal imajınıza olumlu katkılarda bulunabilir.
Yengeç
Kararsızlıklar ve belirsizlikler içinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Dualite sizi sarsabilir ama gerçeğin birden fazla olabileceğini unutmayın.
Aslan
Sosyalleşmek, bulunduğunuz gruplarda paylaşımlar yapmak ve sosyal medyada aktif olmak isteyebilirsiniz. Eğlence de çalışmak gibi hayatınızın bir parçası.
Başak
Kariyerinizde iyi pozisyonlara gelebilir, yöneticilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Sunumlarınız ve yapacağınız işlerde başarılı olabilirsiniz.
Terazi
Birden fazla seçenek arasında kalabilirsiniz uzun vadeli planlar yaparken. İyice düşünmeniz gerekebilir.
Akrep
Yeni gelir kaynakları oluşturma arayışı içinde olabilirsiniz. Her zamankinden daha düşünceli hissedebilirsiniz.
Yay
Yüzeysel gibi görünen ilginiz aslında her şeyi anlama isteğinizden kaynaklı olabilir. Sizin için önemli konulara öncelik vermeye çalışın.
Oğlak
Daha sosyal ve paylaşımcı bir alanda daha verimli çalışabilirsiniz. Takım çalışmaları ya da gruplarda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
Kova
Göz önünde bulunmak, hünerlerinizi sergilemek için harika bir gün. Konuşmalarınız ilgi çekici olabilir.
Balık
Ailenize daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Telefonlaşmak, görüşmek hissettiğiniz eksikliği gidermenize yardım edebilir.