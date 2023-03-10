Günlük burç yorumları (10 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 1

Ay, terazi burcundaki ilerleyişine devam ediyor.  Eşinizle, ortağınızla ortak bir noktada buluşmak için iyi bir zaman bu anlamda değerlendirin bugünü.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 2

KOÇ

Bugün mutlu olabilirsin. Muhtemelen yakında gelirinizi artıracak bir yurtdışı iş gezisi planlayacaksınız gibi duruyor. Büyük düşünün.   

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 3

BOĞA

Bugün ani çarpıcı bir haber alabilirsiniz. Yani mümkünse bir arkadaşınıza sığının veya sevgilinize, böylece kendinizi daha iyi hissedersiniz.  

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Lüks şeylere para harcamak daha iyi bir hayat yaşamanıza yardımcı olabilir. Bunun yanında önünüze alışılmadık fırsatlar çıkabilir. Sağa sola iyi bakın. 

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün sizin için para ve çalışma günü, maddi konular ve çalışma atmosferi işle ilgili insanlarla manipülatif durumlar ortaya çıkabilir. 

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 6

ASLAN

Ruhsal istikrarınıza zarar verebileceğinden, kendinizi gösteriş veya bağımlılıklara düşürmemeye dikkat etmeniz gerekebilir. Kendinize iyi davranın.  

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Bugün sevgiliniz, kariyeriniz konusunda hoş gelişmeler olur mu olur. Gözlerinizi dört açmanızda fayda var. Çok daha girişimci olun derim.  

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Bugün, evinizdeki huzuru bozabileceği için, dilinizi yumuşatmanız gerekebilir. İnsanların kalbini kırmadan eleştirmeye bakın.  

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 9

AKREP

Size iki seçenek; olur olmadık birine aşık olup bu hafta laylay lom gezin ya da önümüzdeki hafta yapılacak işleri gözden geçirin 

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 10

YAY

Bugün sosyal statünüzü korumak için gereksiz şeylere harcama yapmayın.  Nakit para cebinizde durması bugün sizin için daha iyi.  

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Bugün çocuklarınız varsa, sevgiliniz varsa, hele evliyseniz kesinlikle biraz soluk verin. Onlara zaman ayırmanız size de onlara da iyi gelecektir. 

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 12

KOVA

Bugün okul dışı aktivitelerle veya hobilerinizle meşgul olabilirsiniz. Ama bunu yaparken olabilecek önemli olayları atlamayın. Dikkatli olun.   

Günlük burç yorumları (10 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün sizin için aslında sessiz sakin bir gün de olabilir ama büyük olasılıkla siz ortalığı toplamak düzenlemek niyetindesiniz, yapın bence.  

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