Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

10.05.2021 - 00:34

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 1

Ay Boğa burcunda, hamur işlerine gömülmeyin.

Ay Boğa burcunda elbette yemek yemenin sonunu getirmez. Belki çikolatan minik bir ısırık. 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 2

Koç

Canım Koçlar, pazartesiye yakışır bir gündem sizi bekliyor, para, finansal konular, kariyer planlarınız gündemde, baktınız canınız sıkılıyor arayın birkaç arkadaşınızı iki lak lak yapın.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Nihayet kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün, bununla birlikte para ve kariyer konularına kafanızı yorarken, yakın çevrenizden kulağınıza gelecek dedikodulara aldırış etmeyin, ağzı olan konuşuyor.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Ne oldu size kuzum? Bugün pek bir içinize kapanık gibisiniz, bence de biraz kendinize ve isteklerinize yoğunlaşın hatta mümkünse bugün pek kimseciklere bulaşmayın.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Sevgili Yengeçler, bugün sizin için oldukça tatlı bir gün olacağa benziyor, sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz ancak kariyer – iş konularında sakinliğinizi koruyun ve iletişiminize dikkat edin.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Bugün Pazartesinin hakkını verip işe güce kafayı yormak isterken bir yandan eşiniz – bir yandan sosyal çevreniz sizi sıkıştırıyor gibi hissedebilirsiniz, sakinliğinizi korumanız gereken bir gün.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 7

Başak

Sevgili Başaklar, bugün maneviyatınızı güçlendirmek adına bazı girişimlerde bulunabilirsiniz, hatta sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilir ve ya sosyal çevrenize fayda sağlayacak adımlar atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Sevgili teraziler, bugün sizin için biraz hesap kitap yapma günü diyebiliriz, krediler, vergiler, sabit giderler gündeminizde. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var, fazla açılmayın derim.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Bugün partneriniz ve işiniz arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz, iyisi mi siz kendinize odaklanın, biliyorsunuz ki siz istedikten sonra altından kalmayacağınız hiçbir şey yok.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 10

Yay

Canım yaylar, biliyoruz ki eğlenmeyi ve gezmeyi çok özlediniz, bugün hayallere dalmak için pek uygun değil. Hemen kendinizi toparlayıp kolları sıvayın, gün çalışma günü.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

İşe güce kendinizi fazla kaptırmış durumdasınız, kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler nihayet gün yüzüne çıkabilir ancak ailenizle olan iletişiminize bugün özellikle dikkat edin.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 12

Kova

Sevgili Kovalar, belli ki yakın çevrenizin bugün desteğinize ihtiyacı var, birilerine fayda sağlarken sevgilinizle olan iletişiminize dikkat edin, baskıcı bir tutum içine girebilirsiniz, aman diyeyim kaş yaparken göz çıkarmayın.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021) - 13

Balık

“Balıkların yüzü güler mi?” Dediğinizi duyar gibiyim, gündeminiz bugün oldukça kalabalık, para, kazançlar ve kariyerinizle ilgili konularda adım atacaksanız biraz gerçekçi olup karar almakta fayda var

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER