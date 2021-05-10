Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021)

10.05.2021 - 00:34
Ay Boğa burcunda, hamur işlerine gömülmeyin.
Ay Boğa burcunda elbette yemek yemenin sonunu getirmez. Belki çikolatan minik bir ısırık.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Canım Koçlar, pazartesiye yakışır bir gündem sizi bekliyor, para, finansal konular, kariyer planlarınız gündemde, baktınız canınız sıkılıyor arayın birkaç arkadaşınızı iki lak lak yapın.
Boğa
Nihayet kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün, bununla birlikte para ve kariyer konularına kafanızı yorarken, yakın çevrenizden kulağınıza gelecek dedikodulara aldırış etmeyin, ağzı olan konuşuyor.
İkizler
Ne oldu size kuzum? Bugün pek bir içinize kapanık gibisiniz, bence de biraz kendinize ve isteklerinize yoğunlaşın hatta mümkünse bugün pek kimseciklere bulaşmayın.
Yengeç
Sevgili Yengeçler, bugün sizin için oldukça tatlı bir gün olacağa benziyor, sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz ancak kariyer – iş konularında sakinliğinizi koruyun ve iletişiminize dikkat edin.
Aslan
Bugün Pazartesinin hakkını verip işe güce kafayı yormak isterken bir yandan eşiniz – bir yandan sosyal çevreniz sizi sıkıştırıyor gibi hissedebilirsiniz, sakinliğinizi korumanız gereken bir gün.
Başak
Sevgili Başaklar, bugün maneviyatınızı güçlendirmek adına bazı girişimlerde bulunabilirsiniz, hatta sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilir ve ya sosyal çevrenize fayda sağlayacak adımlar atabilirsiniz.
Terazi
Sevgili teraziler, bugün sizin için biraz hesap kitap yapma günü diyebiliriz, krediler, vergiler, sabit giderler gündeminizde. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var, fazla açılmayın derim.
Akrep
Bugün partneriniz ve işiniz arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz, iyisi mi siz kendinize odaklanın, biliyorsunuz ki siz istedikten sonra altından kalmayacağınız hiçbir şey yok.
Yay
Canım yaylar, biliyoruz ki eğlenmeyi ve gezmeyi çok özlediniz, bugün hayallere dalmak için pek uygun değil. Hemen kendinizi toparlayıp kolları sıvayın, gün çalışma günü.
Oğlak
İşe güce kendinizi fazla kaptırmış durumdasınız, kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler nihayet gün yüzüne çıkabilir ancak ailenizle olan iletişiminize bugün özellikle dikkat edin.
Kova
Sevgili Kovalar, belli ki yakın çevrenizin bugün desteğinize ihtiyacı var, birilerine fayda sağlarken sevgilinizle olan iletişiminize dikkat edin, baskıcı bir tutum içine girebilirsiniz, aman diyeyim kaş yaparken göz çıkarmayın.
Balık
“Balıkların yüzü güler mi?” Dediğinizi duyar gibiyim, gündeminiz bugün oldukça kalabalık, para, kazançlar ve kariyerinizle ilgili konularda adım atacaksanız biraz gerçekçi olup karar almakta fayda var