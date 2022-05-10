Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 10.05.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 1

Ay Başak burcuna geçti, kapsamlı çalışma ve özveri isteyen işleri nihayete erdirmek için destekleyici.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 2

Koç

Sağlık kontrolleri önem kazanabilir, kendiniz ve iş arkadaşlarınızın iyiliği gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Aşk hayatı ve romantik ilişkilerde yeni kişiler veya başlangıçlar söz konusu. Fiziksel anlamda beğendiğiniz kişilere çekilebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Evinizi daha tertipli ve daha düzenli kılmak adına zaman harcayabilir, ailenizle eve dair ortak kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Bir amaca, bir konuya odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Geçmiş deneyimlere bağlı etkiler söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Bol kazanç elde etmeniz olası. Şanslı olduğunuzu hissettiğiniz alanlarda başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 7

Başak

Araya fiziksel veya duygusal mesafe giren kişilerle yeniden bir arada olmak isteyebilir, bu konudaki hassasiyetiniz ile arayan soran taraf siz olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Örgütlenme ve iyi bir plan yapma hazırlığı içinde olabilirsiniz. Paylaşımda bulunmaya ve daha açık olmaya yönelim mevcut.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Hoşlanmadığınız şeyleri direkt olarak reddetmeniz arkadaşlarınız tarafından çok hoş karşılanmayabilir, karşınızdakinin yapıcılığına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 10

Yay

İş hayatınızdaki olguları kişisel algılamamaya özen gösterip taviz vermeden çalışmaya devam etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Mevcut ilişkilerinizi idealize edip kendinizi adayacağınız fikirler içinde olabilirsiniz. Mükemmeliyetçi tavır sergilemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 12

Kova

Manipülatif sözlere ve davranışlara hassasiyetiniz olabilir, parasal konuları omzunuzda yük gibi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022) - 13

Balık

Anlaşıldığınızı anlamaya ihtiyaç duyabilir, eşinizden veya partnerinizden de sizin gibi olmasını isteyebilirsiniz.

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