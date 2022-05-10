Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 10.05.2022 - 00:00
Ay Başak burcuna geçti, kapsamlı çalışma ve özveri isteyen işleri nihayete erdirmek için destekleyici.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sağlık kontrolleri önem kazanabilir, kendiniz ve iş arkadaşlarınızın iyiliği gündeminizde olabilir.
Boğa
Aşk hayatı ve romantik ilişkilerde yeni kişiler veya başlangıçlar söz konusu. Fiziksel anlamda beğendiğiniz kişilere çekilebilirsiniz.
İkizler
Evinizi daha tertipli ve daha düzenli kılmak adına zaman harcayabilir, ailenizle eve dair ortak kararlar alabilirsiniz.
Yengeç
Bir amaca, bir konuya odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Geçmiş deneyimlere bağlı etkiler söz konusu olabilir.
Aslan
Bol kazanç elde etmeniz olası. Şanslı olduğunuzu hissettiğiniz alanlarda başarılı olabilirsiniz.
Başak
Araya fiziksel veya duygusal mesafe giren kişilerle yeniden bir arada olmak isteyebilir, bu konudaki hassasiyetiniz ile arayan soran taraf siz olabilirsiniz.
Terazi
Örgütlenme ve iyi bir plan yapma hazırlığı içinde olabilirsiniz. Paylaşımda bulunmaya ve daha açık olmaya yönelim mevcut.
Akrep
Hoşlanmadığınız şeyleri direkt olarak reddetmeniz arkadaşlarınız tarafından çok hoş karşılanmayabilir, karşınızdakinin yapıcılığına ihtiyaç duyabilirsiniz.
Yay
İş hayatınızdaki olguları kişisel algılamamaya özen gösterip taviz vermeden çalışmaya devam etmeniz gerekebilir.
Oğlak
Mevcut ilişkilerinizi idealize edip kendinizi adayacağınız fikirler içinde olabilirsiniz. Mükemmeliyetçi tavır sergilemeniz mümkün.
Kova
Manipülatif sözlere ve davranışlara hassasiyetiniz olabilir, parasal konuları omzunuzda yük gibi hissedebilirsiniz.
Balık
Anlaşıldığınızı anlamaya ihtiyaç duyabilir, eşinizden veya partnerinizden de sizin gibi olmasını isteyebilirsiniz.