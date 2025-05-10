Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Mayıs 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün hareketli bir gün seni bekliyor. Günün erken saatlerinden itibaren planlar art arda gelebilir. Sosyal hayatında daha fazla yer almak isteyebilirsin. Ancak her daveti kabul etmek seni hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorabilir. Dengeyi sağlamak için önceliklerini netleştirmelisin. Aile içi bir konuda söz sahibi olman gerekebilir. Sağduyulu davranırsan herkesin takdirini kazanırsın. Finansal konularda ani kararlar vermekten kaçınmalısın.