Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 10.04.2022 - 09:22 | Son Güncelleme : 10.04.2022 - 09:23

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 1

Hareketli bir günden geçebiliriz. Abartılı tutum ve hayallere kayabilirsiniz. Sanat için olumlu bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 2

Koç

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili ve aile dengelerini içeren konulara pek girmeyin. Sonrasında kendinize kesinlikle zaman ayırın, sessizliği seçin.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 3

Boğa

Birçok şey olumluyken bugün bardağın boş yanını görmemeye bakın derim. Bunun ne size ne de çevrenize bir yararı dokunmayacaktır.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 4

İkizler

Şanslı olduğunuza bugün inanırsanız önünüze harika şans kapıları açılabilir. Bugün ne olursa olsun olumlu olun. Farkı göreceksiniz.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Aşkın sizi saklı olduğunuz yerden çekip çıkarmasını beklemeyin. Bu konuda hareket almazsanız kimse sizi bulamaz. Çıkın dışarıya.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 6

Aslan

Bugün kapınız çalınıp iş veya ortaklık gibi konularda konuşmanız istenirse bence hiç girmeyin bu konulara bu anlamda iyi bir gün değil.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 7

Başak

Bugün kendinizle ilgili yeni bir şeyin farkına varmanız ve bunu değerlendirmeniz söz konusu olabilir. O nedenle kendinizi yeniliklere açmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 8

Terazi

Kalabalıklara karışın, misafir kabul edin ve yalnız kalmayın derim. Sevdiklerinizi çevrenizde toplamanız için bugünü kullanın derim.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 9

Akrep

Bugün aşk ve flört konusunda ziller sizin için çalıyor dersem yanlış olmaz. Kendinizi biraz daha ortaya koyun ve gösterin güzelliğinizi.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 10

Yay

Konuşmalarınıza biraz daha dikkat ettiğiniz takdirde gayet olumlu bir gün yaşamanız mümkün. Yaşı büyük kişilerden tavsiyeler almaya bakın.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Özel konulara girmeden, daha genel mevzularda konuşup hoş zaman geçirmeye bakın. Yalnız kalınılmaması gereken bir gün.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 12

Kova

Duygusal gitgeller içinde biraz yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. En iyisi kendinizi olabildiğince sakin bir yere götürüp dinlenin.

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022) - 13

Balık

Aşk konusunda bazı gerilimlere açık bir durumda olabilirsiniz. O nedenle tutamayacağınız sözleri vermemeye bakın. Konuşmalarda ölçülü olun.

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