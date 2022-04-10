Günlük burç yorumları (10 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 10.04.2022 - 09:22 | Son Güncelleme : 10.04.2022 - 09:23
Hareketli bir günden geçebiliriz. Abartılı tutum ve hayallere kayabilirsiniz. Sanat için olumlu bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sabah saatlerinde ailenizle ilgili ve aile dengelerini içeren konulara pek girmeyin. Sonrasında kendinize kesinlikle zaman ayırın, sessizliği seçin.
Boğa
Birçok şey olumluyken bugün bardağın boş yanını görmemeye bakın derim. Bunun ne size ne de çevrenize bir yararı dokunmayacaktır.
İkizler
Şanslı olduğunuza bugün inanırsanız önünüze harika şans kapıları açılabilir. Bugün ne olursa olsun olumlu olun. Farkı göreceksiniz.
Yengeç
Aşkın sizi saklı olduğunuz yerden çekip çıkarmasını beklemeyin. Bu konuda hareket almazsanız kimse sizi bulamaz. Çıkın dışarıya.
Aslan
Bugün kapınız çalınıp iş veya ortaklık gibi konularda konuşmanız istenirse bence hiç girmeyin bu konulara bu anlamda iyi bir gün değil.
Başak
Bugün kendinizle ilgili yeni bir şeyin farkına varmanız ve bunu değerlendirmeniz söz konusu olabilir. O nedenle kendinizi yeniliklere açmanızda fayda var.
Terazi
Kalabalıklara karışın, misafir kabul edin ve yalnız kalmayın derim. Sevdiklerinizi çevrenizde toplamanız için bugünü kullanın derim.
Akrep
Bugün aşk ve flört konusunda ziller sizin için çalıyor dersem yanlış olmaz. Kendinizi biraz daha ortaya koyun ve gösterin güzelliğinizi.
Yay
Konuşmalarınıza biraz daha dikkat ettiğiniz takdirde gayet olumlu bir gün yaşamanız mümkün. Yaşı büyük kişilerden tavsiyeler almaya bakın.
Oğlak
Özel konulara girmeden, daha genel mevzularda konuşup hoş zaman geçirmeye bakın. Yalnız kalınılmaması gereken bir gün.
Kova
Duygusal gitgeller içinde biraz yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. En iyisi kendinizi olabildiğince sakin bir yere götürüp dinlenin.
Balık
Aşk konusunda bazı gerilimlere açık bir durumda olabilirsiniz. O nedenle tutamayacağınız sözleri vermemeye bakın. Konuşmalarda ölçülü olun.