Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 10.01.2022 - 09:27

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 1

Saat 10:00 – 18:00 arasında ay boşlukta

Evet haftanın ilk günü ama yine de siz yeni bir şeye başlamayın. Eskileri toparlamak için ideal.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 2

Koç

Önce kendi ihtiyaçlarınızı karşılayın, sonra diğer insanlarınkini. Siz derli toplu bir noktada olmazsanız kime ne faydanız olacak.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 3

Boğa

Seçiminizi bilin ve kararınıza sadık kalın. Karakterinizin gücü, başkalarının sizin ciddi olduğunuzu anlamalarına yardımcı olacaktır.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 4

İkizler

Yapmadığınız veya üzerinde kontrolünüz olmayan bir şey için suçlanmaktan kaçınmak istiyorsanız bugün arkanızı kollayın.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Stresinizi azaltmak için ne gerekiyorsa yapın. Yardım isteyin çevrenizden olmadı bu durumunuzla ilgili gerekirse profesyonel yardım alın.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 6

Aslan

Çok fazla zamanınızı alacak bir işe girmeyi kabul etmeden önce neyle karşı karşıya olduğunuzu bilin. Başkalarının yükünün taşıyıcısı olmak zorunda değilsin.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 7

Başak

Karşılaştığınız her şeye tasasız bir şekilde yaklaşın, işlerinizi daha kolay halledeceksiniz. İyi şans okları yolunuzu seçmenize yardım edebilir bugün.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 8

Terazi

Ayrıntılara dikkat! Peşinde olduğunuz şeyle ilgili kişilere özel dikkat gösterin bugün. Bazen en hain en yakınımızdakidir.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 9

Akrep

Ne kadar az stresli olursanız, gerekli olanı yapmak o kadar kolay olacaktır. Sırt ağrılarına ve sağlığa daha dikkat edin.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 10

Yay

Düşündüğünüz yaşam tarzı değişikliği ile ilgili bilginizi, olanaklarınızı kontrol edin. Boş yere hayaller kurup sonra üzülmek istemezsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanacaksınız. Suçu çevrenizdeki herkese yüklemeye başlarsanız, bu ters tepecek ve tüm düzeltmeleri size bırakacaktır.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 12

Kova

Duygusal kaygılarınız, siz ve birlikte olduğunuz kişi arasında daha iyi bir diyaloğun kapısını açabilir ama yine de konuşmalara dikkat!

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022) - 13

Balık

Aile üyelerinden veya işten birileri maddi manevi çok şey talep ediyorsa, ona “Hop bir dakika!” demeyi öğrenmeniz gerekebilir bugün.

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