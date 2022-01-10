Günlük burç yorumları (10 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 10.01.2022 - 09:27
Saat 10:00 – 18:00 arasında ay boşlukta
Evet haftanın ilk günü ama yine de siz yeni bir şeye başlamayın. Eskileri toparlamak için ideal.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Önce kendi ihtiyaçlarınızı karşılayın, sonra diğer insanlarınkini. Siz derli toplu bir noktada olmazsanız kime ne faydanız olacak.
Boğa
Seçiminizi bilin ve kararınıza sadık kalın. Karakterinizin gücü, başkalarının sizin ciddi olduğunuzu anlamalarına yardımcı olacaktır.
İkizler
Yapmadığınız veya üzerinde kontrolünüz olmayan bir şey için suçlanmaktan kaçınmak istiyorsanız bugün arkanızı kollayın.
Yengeç
Stresinizi azaltmak için ne gerekiyorsa yapın. Yardım isteyin çevrenizden olmadı bu durumunuzla ilgili gerekirse profesyonel yardım alın.
Aslan
Çok fazla zamanınızı alacak bir işe girmeyi kabul etmeden önce neyle karşı karşıya olduğunuzu bilin. Başkalarının yükünün taşıyıcısı olmak zorunda değilsin.
Başak
Karşılaştığınız her şeye tasasız bir şekilde yaklaşın, işlerinizi daha kolay halledeceksiniz. İyi şans okları yolunuzu seçmenize yardım edebilir bugün.
Terazi
Ayrıntılara dikkat! Peşinde olduğunuz şeyle ilgili kişilere özel dikkat gösterin bugün. Bazen en hain en yakınımızdakidir.
Akrep
Ne kadar az stresli olursanız, gerekli olanı yapmak o kadar kolay olacaktır. Sırt ağrılarına ve sağlığa daha dikkat edin.
Yay
Düşündüğünüz yaşam tarzı değişikliği ile ilgili bilginizi, olanaklarınızı kontrol edin. Boş yere hayaller kurup sonra üzülmek istemezsiniz.
Oğlak
Duygularınızı kontrol etmekte zorlanacaksınız. Suçu çevrenizdeki herkese yüklemeye başlarsanız, bu ters tepecek ve tüm düzeltmeleri size bırakacaktır.
Kova
Duygusal kaygılarınız, siz ve birlikte olduğunuz kişi arasında daha iyi bir diyaloğun kapısını açabilir ama yine de konuşmalara dikkat!
Balık
Aile üyelerinden veya işten birileri maddi manevi çok şey talep ediyorsa, ona “Hop bir dakika!” demeyi öğrenmeniz gerekebilir bugün.