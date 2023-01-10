Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Ocak 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 1

Ay, saat 04.52 ile 18.15 arasında boşlukta olacak. Yani bütün bir gün yeni, sıfırdan işlere başlamamanızda fayda var.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 2

KOÇ

Havada sizin için aşk kokusu var diyebiliriz. Ama yine de siz siz olun gönlünüzü öyle sonuna kadar açarak kendinizi dağıtmayın.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 3

BOĞA

Evinizle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız bugün başlayabilirsiniz. Gayrimenkul konuları dikkatinizi çekecek gibi görünmekte.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 4

İKİZLER

İletişimde bugün bazı aksaklıklar olabilir, o nedenle ne kadar kendinizi doğru ifade ederseniz o kadar iyi. Mümkünse susmayı deneyin.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 5

YENGEÇ

Alacak verecek konularında bir kafa karışıklığı yaşamanız çok mümkün. O nedenle acele ederek kararlar vermemeye çalışın.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 6

ASLAN

Kendi kıymetinizi bilmeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. Siz kendinize gerekli değeri vermezseniz kim size beklediğiniz değeri verir ki?

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 7

BAŞAK

Dikkatinizi toplamanız gereken bir günden geçiyorsunuz. Kafa dağınıklığı yaşarken birileri ile bugün önemli konularda konuşmayın derim.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 8

TERAZİ

Yeni tanışmalar ve anlaşmalar için uygun bir günden geçmiyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun kendi çıkarınızı düşünerek hareket edin.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 9

AKREP

Patrondan ve üstlerinizden zam veya yardım istemek için pek uygun bir zaman olamayabilir. Biraz daha beklemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 10

YAY

Kafa karışıklığınız bugün sizi zor duruma düşürebilir. Özellikle bir konuda birilerine bir şey anlatacaksanız çok daha dikkatli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 11

OĞLAK

Vergi dairesi ile ilgili sıkıntılarınız varsa birilerine danışarak bu konuda bir şeyler yapmanız mümkün bugün. Ama yazışmalara dikkat edin.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 12

KOVA

Karşınızdaki insandan, hele bu insan özel hayatınızda ise ne istediğinizi, neler beklediğinizi tam olarak ortaya koyun, soru işareti bırakmayın.

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023) - 13

BALIK

Kendinizi bugün halsiz hissediyorsanız, bırakın koşturmayı ve kendinizi dinlenmeye bırakın. Sağlığınız işten çok daha önemli.

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