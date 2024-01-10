Günlük burç yorumları (10 Ocak 2024)

Gece yarısından sabahın ilk saatlerine (04:30’a) kadar ay boşlukta olacak. Sabah huzursuz uyanabilir, rüyalar rahatsız edebilir ancak sabah saatlerinde enerjimizi toplayıp harekete geçersek bizi destekleyen bir gün olacak. Bugün ay mars kavuşumu gerçekleşirken jupiter’den alacağı destle somut olarak desteklenebileceğimiz bir gün. Ancak yeni bir güne başlarlarken ay fazı çok uygun değil. Bugün sadece plan program günü olacaktır.