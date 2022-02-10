Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 10.02.2022 - 00:15

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 1

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Espri anlayışınızın ve kitap karıştırma, bulmaca çözme gibi faaliyetlerle aklınızı işletme ihtiyacı duyabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 2

Koç

Kendinizi içinizden geldiği gibi özgür ifade ederek daha iyi hissedebilirsiniz. Dilin kemiği olmadığı gerçeği de aklınızın bir köşesinde olsun tabii.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 3

Boğa

Kişisel değerleriniz üzerinden geri besleme ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. Öncelikle bunu siz belirledikten sonra sıra diğerlerine geçmeli.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 4

İkizler

Huzursuz olabilir ve bunu yansıtmamakta zorlanabilirsiniz. Somut örnekler üzerinden düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Felsefi fikirler ve derin içerikli paylaşımlarda kendinizi bulabilir, şansın aslında sizinle beraber olduğunu görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 6

Aslan

Bakış açınıza, düşünce tarzınıza ihtiyaç duyuluyor arkadaşlarınız tarafından. Desteklerinizi ve ışıltınızı esirgemeyin.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 7

Başak

Aile büyükleriniz, mevcuttaki otorite figürlerinizle anlaşmak ve paylaşımda bulunmak için uygun bir gün. Çalışkanlığınız gün gibi belli.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 8

Terazi

Uzlaşıcı tavır takınıp, inadı bırakarak yeni fikirleri özümseyebilirsiniz. Her zaman başka bir pencere vardır.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 9

Akrep

Aşk hayatınız, romantik ilişki ve flörtleriniz gündemde olabilir. Kendinizi coşkuya kaptırıp abartıya kaçmayın.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 10

Yay

Layık olduğunuz ilgi ve hak ettiğiniz adaleti bulabilirsiniz. Eve yeni eşya almak, düzenlemede bulunmak gibi konulara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Fiziksel sağlığınıza özen göstermeli ve ufak çaplı görünmez kazalara dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 12

Kova

Kendinizi rahatlatacak aktivitelere odaklanabilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, el işi yapmak iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022) - 13

Balık

Ailevi konularda şanslısınız, bu şansı yapmanız gerekeni yaptıktan sonra köşenize çekilerek arttırabilirsiniz.

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