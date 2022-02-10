Günlük burç yorumları (10 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 10.02.2022 - 00:15
Ay İkizler burcunda ilerliyor. Espri anlayışınızın ve kitap karıştırma, bulmaca çözme gibi faaliyetlerle aklınızı işletme ihtiyacı duyabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi içinizden geldiği gibi özgür ifade ederek daha iyi hissedebilirsiniz. Dilin kemiği olmadığı gerçeği de aklınızın bir köşesinde olsun tabii.
Boğa
Kişisel değerleriniz üzerinden geri besleme ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. Öncelikle bunu siz belirledikten sonra sıra diğerlerine geçmeli.
İkizler
Huzursuz olabilir ve bunu yansıtmamakta zorlanabilirsiniz. Somut örnekler üzerinden düşünmelisiniz.
Yengeç
Felsefi fikirler ve derin içerikli paylaşımlarda kendinizi bulabilir, şansın aslında sizinle beraber olduğunu görebilirsiniz.
Aslan
Bakış açınıza, düşünce tarzınıza ihtiyaç duyuluyor arkadaşlarınız tarafından. Desteklerinizi ve ışıltınızı esirgemeyin.
Başak
Aile büyükleriniz, mevcuttaki otorite figürlerinizle anlaşmak ve paylaşımda bulunmak için uygun bir gün. Çalışkanlığınız gün gibi belli.
Terazi
Uzlaşıcı tavır takınıp, inadı bırakarak yeni fikirleri özümseyebilirsiniz. Her zaman başka bir pencere vardır.
Akrep
Aşk hayatınız, romantik ilişki ve flörtleriniz gündemde olabilir. Kendinizi coşkuya kaptırıp abartıya kaçmayın.
Yay
Layık olduğunuz ilgi ve hak ettiğiniz adaleti bulabilirsiniz. Eve yeni eşya almak, düzenlemede bulunmak gibi konulara yönelebilirsiniz.
Oğlak
Fiziksel sağlığınıza özen göstermeli ve ufak çaplı görünmez kazalara dikkat etmelisiniz.
Kova
Kendinizi rahatlatacak aktivitelere odaklanabilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, el işi yapmak iyi gelebilir.
Balık
Ailevi konularda şanslısınız, bu şansı yapmanız gerekeni yaptıktan sonra köşenize çekilerek arttırabilirsiniz.