Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 10.07.2021 - 07:05
Yengeç burcunda yeniay.
İş ve kariyer konularında krizleri çözmeye başlayacağınızın işaretini bu dolunay veriyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ailenizle ilgili meselelerde yeni başlangıçlar yapacak olabilirsiniz. Yeni bir eve geçebilirsiniz veya bu konuda kararlar alabilirsiniz.
Boğa
Yakın çevrenizle ilgili konularda onların işlerine yardım edebilirsiniz veya onlarla daha olumlu ilişki için fırsatlar yakalayabilirsiniz.
İkizler
Maddi anlamda olumlu bir sayfa açmanız pek mümkün. O nedenle kendinizi bugün daha olumlu yönlendirmeniz mümkün.
Yengeç
Kendinize dair olumlu atmanız için iyi bir gün. Olabildiğince kendinizi merkeze alarak adımlar atmaya bakın. Geleceğe bakın bugün.
Aslan
Güven ile ilgili bir yapılanma içine girmeniz mümkün. Bugün bende tavır ve davranışlarda ne eksik ne fazla diye sormanız iyi olur.
Başak
Bugün duygusal anlamda kendinizi biraz daha yoğun hissetmeniz mümkün. Mümkün mertebe dertleşin ve konuşun bugün.
Terazi
Bugün inatlaşmamanız gereken bir gün. İnatlaştığınız takdirde kaybeden siz olabilirsiniz. O nedenle mümkünse kendinizle kalın.
Akrep
Uzak mesafe planları yapabilirsiniz, ama bunu nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda belirsizlikler yaşamanız olası.
Yay
Birileri sizi maddi anlamda bugün manipüle etmeye kalkışabilir. Mümkünse bugün hiç para konusuna girmeyin derim.
Oğlak
Kendinizi bugün olmadık bir biçimde ille de benim dediğim olacak şeklinde davranırken bulabilirsiniz. İlişkilerinize dikkat edin.
Kova
Bugün bitirecek işiniz varsa bitirin. Toparlanmak anlamında verimli bir gün. Planlı programlı olduğunuz takdirde kolay bir gün, dağılmayın.
Balık
Çocuklarınız varsa, onlarla daha yakından ilgilenmeniz için olumlu bir gün. Kendinizi biraz daha bu anlamda hassaslaştırın derim.