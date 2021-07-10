Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 10.07.2021 - 07:05

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 1

Yengeç burcunda yeniay.

İş ve kariyer konularında krizleri çözmeye başlayacağınızın işaretini bu dolunay veriyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 2

Koç

Ailenizle ilgili meselelerde yeni başlangıçlar yapacak olabilirsiniz. Yeni bir eve geçebilirsiniz veya bu konuda kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 3

Boğa

Yakın çevrenizle ilgili konularda onların işlerine yardım edebilirsiniz veya onlarla daha olumlu ilişki için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 4

İkizler

Maddi anlamda olumlu bir sayfa açmanız pek mümkün. O nedenle kendinizi bugün daha olumlu yönlendirmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 5

Yengeç

Kendinize dair olumlu atmanız için iyi bir gün. Olabildiğince kendinizi merkeze alarak adımlar atmaya bakın. Geleceğe bakın bugün.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 6

Aslan

Güven ile ilgili bir yapılanma içine girmeniz mümkün. Bugün bende tavır ve davranışlarda ne eksik ne fazla diye sormanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 7

Başak

Bugün duygusal anlamda kendinizi biraz daha yoğun hissetmeniz mümkün. Mümkün mertebe dertleşin ve konuşun bugün.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 8

Terazi

Bugün inatlaşmamanız gereken bir gün. İnatlaştığınız takdirde kaybeden siz olabilirsiniz. O nedenle mümkünse kendinizle kalın.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 9

Akrep

Uzak mesafe planları yapabilirsiniz, ama bunu nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda belirsizlikler yaşamanız olası.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 10

Yay

Birileri sizi maddi anlamda bugün manipüle etmeye kalkışabilir. Mümkünse bugün hiç para konusuna girmeyin derim.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 11

Oğlak

Kendinizi bugün olmadık bir biçimde ille de benim dediğim olacak şeklinde davranırken bulabilirsiniz. İlişkilerinize dikkat edin.  

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 12

Kova

Bugün bitirecek işiniz varsa bitirin. Toparlanmak anlamında verimli bir gün. Planlı programlı olduğunuz takdirde kolay bir gün, dağılmayın.

Günlük burç yorumları (10 Temmuz 2021) - 13

Balık

Çocuklarınız varsa, onlarla daha yakından ilgilenmeniz için olumlu bir gün. Kendinizi biraz daha bu anlamda hassaslaştırın derim.

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