Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022)

Haberler 10.08.2022 - 23:36 | Son Güncelleme : 10.08.2022 - 23:44
Ay, Kova burcuna geçti. Teknolojik aletlerle yakından ilgilenebilir, sosyal grup ve ortamlarda bulunabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Arkadaşlarınızla ya da sosyal medyada herhangi bir şekilde topluluklara karışmaya, aktif olmaya ihtiyacınız olabilir.
BOĞA
Eğitim ve kariyer hayatında akılcı kararlar alabilir, bütünün yararına olacak şekilde ilerlemeyi düşünebilirsiniz.
İKİZLER
Fiziksel mesafe içeren her türlü etkileşimde olmak iyi hissetmenizi sağlayabilir, farklı kültürlerden bilgiler edinebilirsiniz.
YENGEÇ
Pek çok kişiyi ilgilendiren aynı zamanda üstü örtülen konulara ilgi duyabilir, bu alanda araştırmalar yapabilirsiniz.
ASLAN
Sevdiğiniz insanlarla paylaşımda bulunmaya, zihinsel ve fiziksel anlamda birlik içinde olmaya ihtiyacınız olabilir.
BAŞAK
İş hayatında aktif olarak çalışmak, sonrasında da grup olarak takılmak için istekli olabilirsiniz.
TERAZİ
Keyfinizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz, kendi benliğinizin sesini dinlemenizde fayda var.
AKREP
Aile ve ev yaşamında adeta seferberlik söz konusu, karşılıklı olarak fedakârlıklarda bulunabilirsiniz.
YAY
İletişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ilginizi çekebilir, elektronik aletlerle meşgul olabilirsiniz.
OĞLAK
Toplumsal konulardan kendinize çeşitli paylar çıkarabilir, başkaları için çalıştıkça değerli hissedebilirsiniz.
KOVA
Sahip olduğunuz soğuk tavır bugün ısınıp duygusal ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılamanıza yardımcı olabilir.
BALIK
Pek çok konuda çeşitli pişmanlıklar aklınızı karıştırabilir, olanı olduğu gibi kabul etmenizde fayda var.