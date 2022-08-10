Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 10.08.2022 - 23:36 | Son Güncelleme : 10.08.2022 - 23:44

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 1

Ay, Kova burcuna geçti. Teknolojik aletlerle yakından ilgilenebilir, sosyal grup ve ortamlarda bulunabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Arkadaşlarınızla ya da sosyal medyada herhangi bir şekilde topluluklara karışmaya, aktif olmaya ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Eğitim ve kariyer hayatında akılcı kararlar alabilir, bütünün yararına olacak şekilde ilerlemeyi düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Fiziksel mesafe içeren her türlü etkileşimde olmak iyi hissetmenizi sağlayabilir, farklı kültürlerden bilgiler edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Pek çok kişiyi ilgilendiren aynı zamanda üstü örtülen konulara ilgi duyabilir, bu alanda araştırmalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Sevdiğiniz insanlarla paylaşımda bulunmaya, zihinsel ve fiziksel anlamda birlik içinde olmaya ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

İş hayatında aktif olarak çalışmak, sonrasında da grup olarak takılmak için istekli olabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Keyfinizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz, kendi benliğinizin sesini dinlemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Aile ve ev yaşamında adeta seferberlik söz konusu, karşılıklı olarak fedakârlıklarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 10

YAY

İletişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ilginizi çekebilir, elektronik aletlerle meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

Toplumsal konulardan kendinize çeşitli paylar çıkarabilir, başkaları için çalıştıkça değerli hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Sahip olduğunuz soğuk tavır bugün ısınıp duygusal ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılamanıza yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Pek çok konuda çeşitli pişmanlıklar aklınızı karıştırabilir, olanı olduğu gibi kabul etmenizde fayda var.

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