Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 11.12.2021 - 05:34
Aşk ve para gümbür gümbür
Hem para hem de aşkta oldukça hareketli bir günden geçecek olabilirsiniz. Hadi hayırlısı.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İşi ya da ne yapmanız gerektiğini düşünmeyin bugün. Hakkınızda biraz hayal kurun, biraz uçun bakalım. Bu size iyi gelecek.
Boğa
Hayırseverlik iyidir ama önce ailenize ve yakın arkadaşlarınıza karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Cimriliğin alemi yok.
İkizler
Bugün başkalarının sizin nerede durduğunuzu bilmesini sağlayın. Herkesin yerini ve konumunu bilmesi sizi daha rahat ettirecektir.
Yengeç
Akranlarınızla sosyalleşmek hayatınızda olumlu değişikliklere yol açacaktır. Şimdiden yeni yıl için toplantılar ve tarihler ayarlayın. Enerjinizi yenileyin.
Aslan
Eğer işlerin düzgün ve zamanında yapılmasını istiyorsanız, meseleleri kendi elinize almanız ve planlarınızı takip etmeniz gerekecek.
Başak
Duygularınızı saklamayın veya oyun oynamayın. İşleri açığa çıkarın. Bugün aynı zamanda harcamalarınıza da dikkat edin derim.
Terazi
Hayatınızı finansal, duygusal ve fiziksel olarak dengelemek için neler yapabileceğinize odaklanın. Aşk meselesine pek girmeyin derim.
Akrep
Tamam değişim, değişiklikler elbette çok iyidir. Ama olağan dışı değişiklikler yapmaya da kalkışmazsanız, bugünü daha iyi geçirirsiniz.
Yay
Yardım etmek iyi güzel de, siz de vakıf değilsiniz nihayetinde. Bugün eğer gardınızı almazsanız birileri sizden bir şeyleri fazla fazla almaya kalkabilir.
Oğlak
Bugün iletişim çok büyük bir rol oynayacak. Sevgilinize zaman ayırın veya sosyal etkinliklere katılın.
Kova
Size iyi tavsiyelerde bulunabilecek biriyle yan yana olmanız size çok iyi gelebilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat edin derim.
Balık
İlişkilerinizi ele alın ve size katkısı bulunan insanlarla takılıp takılmadığınızı veya kendinizi kullanılmış hissetmeye başlayıp başlamadığınızı idrak edin.