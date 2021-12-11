Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 11.12.2021 - 05:34

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 1

Aşk ve para gümbür gümbür

Hem para hem de aşkta oldukça hareketli bir günden geçecek olabilirsiniz. Hadi hayırlısı.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 2

Koç

İşi ya da ne yapmanız gerektiğini düşünmeyin bugün. Hakkınızda biraz hayal kurun, biraz uçun bakalım. Bu size iyi gelecek.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 3

Boğa

Hayırseverlik iyidir ama önce ailenize ve yakın arkadaşlarınıza karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Cimriliğin alemi yok.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 4

İkizler

Bugün başkalarının sizin nerede durduğunuzu bilmesini sağlayın. Herkesin yerini ve konumunu bilmesi sizi daha rahat ettirecektir.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Akranlarınızla sosyalleşmek hayatınızda olumlu değişikliklere yol açacaktır. Şimdiden yeni yıl için toplantılar ve tarihler ayarlayın. Enerjinizi yenileyin.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 6

Aslan

Eğer işlerin düzgün ve zamanında yapılmasını istiyorsanız, meseleleri kendi elinize almanız ve planlarınızı takip etmeniz gerekecek.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 7

Başak

Duygularınızı saklamayın veya oyun oynamayın. İşleri açığa çıkarın. Bugün aynı zamanda harcamalarınıza da dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 8

Terazi

Hayatınızı finansal, duygusal ve fiziksel olarak dengelemek için neler yapabileceğinize odaklanın. Aşk meselesine pek girmeyin derim.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 9

Akrep

Tamam değişim, değişiklikler elbette çok iyidir. Ama olağan dışı değişiklikler yapmaya da kalkışmazsanız, bugünü daha iyi geçirirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 10

Yay

Yardım etmek iyi güzel de, siz de vakıf değilsiniz nihayetinde. Bugün eğer gardınızı almazsanız birileri sizden bir şeyleri fazla fazla almaya kalkabilir.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Bugün iletişim çok büyük bir rol oynayacak. Sevgilinize zaman ayırın veya sosyal etkinliklere katılın.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 12

Kova

Size iyi tavsiyelerde bulunabilecek biriyle yan yana olmanız size çok iyi gelebilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2021) - 13

Balık

İlişkilerinizi ele alın ve size katkısı bulunan insanlarla takılıp takılmadığınızı veya kendinizi kullanılmış hissetmeye başlayıp başlamadığınızı idrak edin.

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