Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 1

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Yarım kalan işleri tamamlamaya istekli olabilirsiniz, hızlı karar alıp hareket etmeniz mümkün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Duygusal anlamda bağlı olduğunuz kişilerle gelişmelr yaşanabilir. Evlenme ya da ilişkiye dair istekliliğinizin artması olası.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 3

BOĞA

İletişimde yeni kanallar oluşabilir, çevrenizle kolayca etkileşim kurabilirsiniz. Sık sık yer değiştirme ve gezide bulunma olasılığınız yüksek.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Özdeğer ve kişisel fikirlerinizle ilgili kendinize haksızlık yaptığınız noktalar fark edebilirsiniz. Eteğinize biriken taşları dökmek için uygun.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Etkileyici bir imaja sahip olmak için dış görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Kararsız olduğunuz konularda kendinizi dinlemenize fayda var.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 6

ASLAN

İçsel anlamda kendinize dönmeyi tercih edebilirsiniz. Görünenin ötesinde bir bilgeliğe sahip olarak hareket etmeniz mümkün.

                                                

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Yeni hedeflerin amacı geçmişten gelebilir. İçinizde ukte kalan hayallerinizin karşınıza çıkması olası.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Bulunduğunuz konuma/iş yerine olan bağlılığınız artabilir. Kalıcı ve sabit bir iş fikri cezbedici nitelikte olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 9

AKREP

Kafa karıştıran fikirlerden uzaklaşarak netliğe ulaşmak için yeni bilgiler edinebilirsiniz. Taşınma ve seyahat söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 10

YAY

Finansal konular gündeminizde olabilir. Maddi ve manevi birikimlerinizden size hizmet etmeyenlerden arınmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Yüzeysel olması gereken konularda derinleşerek vakit kaybına uğramaya dikkat edin derim. İlişkilerde ilgi gösteren ve veren taraf rolünü üstleneceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 12

KOVA

Rutinlerinizde değişiklikler, iş ortamında konfor arayışı gibi durumlar söz konusu olabilir. Evcil hayvanlar ve bakımıyla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022) - 13

BALIK

Çocuklar ve ebeveyn figürü olmakla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Beslediğiniz her türlü tutku ve fikirden keyif almanız mümkün.

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