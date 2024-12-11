Günlük burç yorumları (11 Aralık 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 11 Aralık 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün akşam saatlerine kadar Ay Koç burcundaki seyahatine devam edecek. Güne başlarken Ay ile Eris kavuşumu aktif bugün fitne ve fesatlık duyguları aktif.
İnsanları ayrıştırmaya yönelik düşünce tarzları, duygusal reaksiyonlar verilebilir. Özellikle ikili ilişkiler açısından sıkıntılı süreçlere doğru ilerliyoruz. Akşam 19:00 itibariyle Ay Boğa burcuna geçecek, güvende olma ihtiyacımız yükseliyor. Ancak Venüs ve Mars’ın karşıt pozisyonuna gerilimli bir etki ekleyen Ay, değişmez denizlen pek çok düzenin ve dengenin değişmesine sebep olabilir.