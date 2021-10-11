Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 00:26
Ay yine bütün gün boşlukta
Önemli, yeni başlangıçlar için hiç doğru bir gün değil. Eski işlerinizi toparlamaya bakın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kelimenin tam anlamıyla koşturacaksınız. Zamansız, yersiz hareketlerde bulunmamaya gayret edin.
Boğa
Devlet dairelerine veya resmi yazışmalara işiniz düşebilir. Tereddüt ettiğiniz noktada mutlaka birilerinden destek alın.
İkizler
İkili ilişkilerde, özellikle birlikte iş bitireceğiniz insanlarla daha uyumlu olmaya gayret etmeniz gereken bir gün.
Yengeç
Çalışma ortamınızda hayal kırıklıklarına açık bir gün. Kendinizi bir anda mücadele içinde bulabilirsiniz.
Aslan
Aşk ve ilişkiler konusunda pek de iyi bir gün olmayabilir. O nedenle mümkün mertebe tuhaf konuşmalardan koruyun kendinizi.
Başak
Aile ve aile köklerinizle ilgili mevzularda biraz umduğunuzu bulamayacağınız bir günden geçecek olabilirsiniz.
Terazi
İletişim, özellikle kardeşlerle olan ilişkilere alacak verecek konularına odaklanmanızda fayda var.
Akrep
Maddi konular bugün kapınızı çalabilir. Bankacılık işlemlerine her zamankinden daha çok dikkatinizi vermeniz gerekecek.
Yay
Kararlarınızı bugün alabilirsiniz ama uygulamaya geçmek için çok iyi bir zaman olmayabilir. Bekleyin biraz.
Oğlak
Hayallerinizin gerçekleşemeyeceğini bir an düşünebilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmamanız gereken bir zaman.
Kova
Sosyal alanlarda, özellikle internet aleminde daha temkinli ve özenli olmanız gerekebilir. Dolandırıcılara dikkat!
Balık
Sıkı bir haftaya başladığınız çok açık. İş ve koşturmada sağlı sollu üzerinize gelebilirler. Planlı programlı olun.