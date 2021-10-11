(11 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 00:26

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 1

Ay yine bütün gün boşlukta

Önemli, yeni başlangıçlar için hiç doğru bir gün değil. Eski işlerinizi toparlamaya bakın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 2

Koç

Kelimenin tam anlamıyla koşturacaksınız. Zamansız, yersiz hareketlerde bulunmamaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 3

Boğa

Devlet dairelerine veya resmi yazışmalara işiniz düşebilir. Tereddüt ettiğiniz noktada mutlaka birilerinden destek alın.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 4

İkizler

İkili ilişkilerde, özellikle birlikte iş bitireceğiniz insanlarla daha uyumlu olmaya gayret etmeniz gereken bir gün.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Çalışma ortamınızda hayal kırıklıklarına açık bir gün. Kendinizi bir anda mücadele içinde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 6

Aslan

Aşk ve ilişkiler konusunda pek de iyi bir gün olmayabilir. O nedenle mümkün mertebe tuhaf konuşmalardan koruyun kendinizi.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 7

Başak

Aile ve aile köklerinizle ilgili mevzularda biraz umduğunuzu bulamayacağınız bir günden geçecek olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 8

Terazi

İletişim, özellikle kardeşlerle olan ilişkilere alacak verecek konularına odaklanmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 9

Akrep

Maddi konular bugün kapınızı çalabilir. Bankacılık işlemlerine her zamankinden daha çok dikkatinizi vermeniz gerekecek.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 10

Yay

Kararlarınızı bugün alabilirsiniz ama uygulamaya geçmek için çok iyi bir zaman olmayabilir. Bekleyin biraz.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Hayallerinizin gerçekleşemeyeceğini bir an düşünebilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmamanız gereken bir zaman.

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 12

Kova

Sosyal alanlarda, özellikle internet aleminde daha temkinli ve özenli olmanız gerekebilir. Dolandırıcılara dikkat!

Günlük burç yorumları (11 Ekim 2021) - 13

Balık

Sıkı bir haftaya başladığınız çok açık. İş ve koşturmada sağlı sollu üzerinize gelebilirler. Planlı programlı olun.

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