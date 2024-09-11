Günlük burç yorumları (11 Eylül 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün değişen koşulların, hissiyatların çok daha görünür olduğunu fark edebilirsiniz. Ay Yay burcundaki seyahatini sürdürmeye devam ediyor, özgürlüklerimiz, bağımsızlığımız söz konusu olduğunda tepkilerimiz büyük olabilir. Güneş, Jüpiter, Ay ve Satürn arasında oluşacak gerilimli yerleşim sağlık, eğitim, kapalı alanlar, adalet, hukuk mekanizması, memurlar, devlet ile bağlantılı pek çok şeyin gündemde olacağını gösteriyor.