Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 11.06.2022 - 09:09

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 1

Ay Akrep burcunda. Paylaşmak yerine kendine saklamak, anlatmak yerine yaşamak istediğiniz olayla artabilir. Hayatınızda aksiyon artışı olası.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 2

Koç

Etrafınızdaki insanları kolayca kendinize çekebilirsiniz.  Yapmak istediğiniz finansal yatırımlar için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 3

Boğa

Güven talep etme arzunuz yoğun olabilir. Bu arzuyu doğru şekilde yansıtmanız ise oldukça önemli.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 4

İkizler

Kendinize sıfırdan bir düzen ve rutin oluşturmanız olası. Paylaşımcı tavırları, suiistimal edilmekten kurtarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Flört gibi aşk konularında derinleşebilir, daha keyif alacağınız şekilde yönlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 6

Aslan

Ailevi krizleri çözmeye yahut yaratmaya meyilli olabilirsiniz. Mücadele ettiğiniz konularda desteklenmek esas amacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 7

Başak

Hayatınızdaki kadın figürlerin derdine ortak olabilir, ani şekilde gelişen dostluklarda iyi bir sırdaş olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 8

Terazi

Başarı hırsı çıkar ilişkilerinin kurulmasına yol açabilir, İnsanlara ve amaçlarına karşı daha açık olun derim.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 9

Akrep

Bulunduğunuz yere, çalıştığınız konulara ve insanlara hızla adapte olabilirsiniz. Uç noktalarda seyreden duygu durumları kafa karışıklığına yol açabilir.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 10

Yay

Her şeye sıfırdan başlamaya istekli olabilir, bunun için karar aşamasında olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Geçmişten gelen birtakım kırgınlıklar bazı durum ve kişileri affetmenizi zorlaştırabilir. Kendinizi merkeze alarak hareket etmek yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 12

Kova

Kariyerinize gelen dış müdahalelere karşı sert ve fevri olmamakta yarar var. Olayların arka planı sizin lehinize işleyebilir.

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022) - 13

Balık

Karşılaştığınız durumlarda iç sesinize kulak vermenizde fayda var. İnançlarınızın sorgulandıkça güçlenmesi olası.

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