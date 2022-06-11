Günlük burç yorumları (11 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 11.06.2022 - 09:09
Ay Akrep burcunda. Paylaşmak yerine kendine saklamak, anlatmak yerine yaşamak istediğiniz olayla artabilir. Hayatınızda aksiyon artışı olası.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Etrafınızdaki insanları kolayca kendinize çekebilirsiniz. Yapmak istediğiniz finansal yatırımlar için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Boğa
Güven talep etme arzunuz yoğun olabilir. Bu arzuyu doğru şekilde yansıtmanız ise oldukça önemli.
İkizler
Kendinize sıfırdan bir düzen ve rutin oluşturmanız olası. Paylaşımcı tavırları, suiistimal edilmekten kurtarabilirsiniz.
Yengeç
Flört gibi aşk konularında derinleşebilir, daha keyif alacağınız şekilde yönlendirebilirsiniz.
Aslan
Ailevi krizleri çözmeye yahut yaratmaya meyilli olabilirsiniz. Mücadele ettiğiniz konularda desteklenmek esas amacınız olabilir.
Başak
Hayatınızdaki kadın figürlerin derdine ortak olabilir, ani şekilde gelişen dostluklarda iyi bir sırdaş olabilirsiniz.
Terazi
Başarı hırsı çıkar ilişkilerinin kurulmasına yol açabilir, İnsanlara ve amaçlarına karşı daha açık olun derim.
Akrep
Bulunduğunuz yere, çalıştığınız konulara ve insanlara hızla adapte olabilirsiniz. Uç noktalarda seyreden duygu durumları kafa karışıklığına yol açabilir.
Yay
Her şeye sıfırdan başlamaya istekli olabilir, bunun için karar aşamasında olabilirsiniz.
Oğlak
Geçmişten gelen birtakım kırgınlıklar bazı durum ve kişileri affetmenizi zorlaştırabilir. Kendinizi merkeze alarak hareket etmek yardımcı olabilir.
Kova
Kariyerinize gelen dış müdahalelere karşı sert ve fevri olmamakta yarar var. Olayların arka planı sizin lehinize işleyebilir.
Balık
Karşılaştığınız durumlarda iç sesinize kulak vermenizde fayda var. İnançlarınızın sorgulandıkça güçlenmesi olası.