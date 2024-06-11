Günlük burç yorumları (11 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 11 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, İkizler yeniayının etkilerinin görünür olmaya başladığı bugün ilişkiler ön planda olacak. Ego sorunları, öfke sorunları meydana gelebilir. Mars-Plüton gerilimli açısı tam netleşirken harekete geçmemiz için bizi zorlayan dış etkenlerin olabileceğini gösteriyor. Sevginizi, değerinizi bilmeyen insanları etrafınızdan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz.