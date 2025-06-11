Günlük burç yorumları (11 Haziran 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Haziran 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün hareketli bir tempoya hazırlanmalısın. Erken saatlerde alacağın bir haber tüm gününü şekillendirebilir. Özellikle kariyer hayatında alacağın sorumluluklar seni ön plana çıkaracak. Ancak enerjini dengeli kullanman gerekiyor, zira gün sonunda yorgunluk hissedebilirsin. Aşk hayatında ise karşındakinden beklediğin ilgiyi bulamıyorsan bu durumu içe atma. Duygularını açık bir şekilde ifade etmek ilişkinizi daha sağlıklı bir seviyeye taşıyabilir. Bugün cesaretin kadar sabrın da sınanacak. Doğru kararlar için acele etmemelisin.