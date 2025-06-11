Günlük burç yorumları (11 Haziran 2025)

Terazi

Bugün iletişim ve fikir alışverişi açısından verimli bir gün olabilir. Kardeşler, yakın çevre ya da komşularla ilgili konular gündemine gelebilir. Yeni bir eğitim veya kurs fikri ilgini çekebilir. Aşk hayatında beklentilerle gerçekler arasında küçük farklar var ama bu uçurum değil. Partnerinle açık bir diyalog kurarak ortak noktada buluşabilirsiniz. Yalnızsan, sosyal medya ya da dijital bir platformda biriyle tanışma ihtimalin var. Bugün yeni fikirler zihnini meşgul edebilir ve bunları pratiğe dökmek isteyebilirsin. Yazmak, konuşmak, düşünmek… Bunlar seni besleyecek.