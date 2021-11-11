Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 00:02

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 1

Mars babasına karşı harekette.

İki sevimsiz faktör, Satürn ve Mars bir hafta daha bizi zorlayacak. Kavga, kaza ve tartışma riski var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 2

Koç

İnsanlar kibirli liderleri sevmezler. Sırf sizin bakış açınıza katılmadığı için birinin hatalı olduğunu varsaymayın.

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 3

Boğa

Temasa geçtiğiniz her şeyin hükümdarı kesinlikle sizsiniz. Ancak iyi yöneticiler bile devrilebilir. İşte dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 4

İkizler

Herhangi bir ciddi soruşturma çalışması yapmanız gerekiyorsa, bugün tam zamanı. Didikleyin ortalığı.

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Başka birinin eylemlerinden veya amaçlarından şüpheleniyorsanız, onu deşifre etmek için iyi bir gün olabilir.

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 6

Aslan

Keşfettiklerinizle zengin bir şekilde ödüllendirileceksiniz. Önemsiz bir yorum harika bir sohbete yol açabilir. İletişimde kalın.

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 7

Başak

Bugün çok fazla gücünüz var, bu yüzden onu akıllıca kullanın. Zorbayı kimse sevmez. Gereksiz hareketlerde bulunmayın yeter.

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 8

Terazi

İlişkilerinizde liseli taktiklerine başvurmayın. Çocukça tavırları bırakın. Düşman değil dost yaratın. Bugün huysuz musunuz, nesiniz öyle?

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 9

Akrep

Konsantrasyon gücünüz normalden daha güçlü ve yüzeyin altında ne olduğuyla daha çok ilgileniyorsunuz. Araştırın.

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 10

Yay

Sözlerinizin bugün muazzam bir etkisi var, bu yüzden konuşmadan önce düşünün. İnsanları yanlış yönlendirmeyin.

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Başkalarının duygularını incitmek kolaydır. Herhangi bir telefon görüşmesinde, önemsiz bile olsa dikkatli olmaya çalışın

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 12

Kova

Bir konuya biraz daha uzun süre odaklanırsanız, başka bir bilgiyi elde edebileceğinizi fark edin. Takıntılı davranmayın!

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021) - 13

Balık

Yüzeyde gezinmek yerine bugün daha derine inin. İnsanlar size açılabilir. Eğer içtenliğinden kuşkunuz varsa kısa kesin konuşmayı.

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