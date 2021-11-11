Günlük burç yorumları (11 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 00:02
Mars babasına karşı harekette.
İki sevimsiz faktör, Satürn ve Mars bir hafta daha bizi zorlayacak. Kavga, kaza ve tartışma riski var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İnsanlar kibirli liderleri sevmezler. Sırf sizin bakış açınıza katılmadığı için birinin hatalı olduğunu varsaymayın.
Boğa
Temasa geçtiğiniz her şeyin hükümdarı kesinlikle sizsiniz. Ancak iyi yöneticiler bile devrilebilir. İşte dikkatli olun.
İkizler
Herhangi bir ciddi soruşturma çalışması yapmanız gerekiyorsa, bugün tam zamanı. Didikleyin ortalığı.
Yengeç
Başka birinin eylemlerinden veya amaçlarından şüpheleniyorsanız, onu deşifre etmek için iyi bir gün olabilir.
Aslan
Keşfettiklerinizle zengin bir şekilde ödüllendirileceksiniz. Önemsiz bir yorum harika bir sohbete yol açabilir. İletişimde kalın.
Başak
Bugün çok fazla gücünüz var, bu yüzden onu akıllıca kullanın. Zorbayı kimse sevmez. Gereksiz hareketlerde bulunmayın yeter.
Terazi
İlişkilerinizde liseli taktiklerine başvurmayın. Çocukça tavırları bırakın. Düşman değil dost yaratın. Bugün huysuz musunuz, nesiniz öyle?
Akrep
Konsantrasyon gücünüz normalden daha güçlü ve yüzeyin altında ne olduğuyla daha çok ilgileniyorsunuz. Araştırın.
Yay
Sözlerinizin bugün muazzam bir etkisi var, bu yüzden konuşmadan önce düşünün. İnsanları yanlış yönlendirmeyin.
Oğlak
Başkalarının duygularını incitmek kolaydır. Herhangi bir telefon görüşmesinde, önemsiz bile olsa dikkatli olmaya çalışın
Kova
Bir konuya biraz daha uzun süre odaklanırsanız, başka bir bilgiyi elde edebileceğinizi fark edin. Takıntılı davranmayın!
Balık
Yüzeyde gezinmek yerine bugün daha derine inin. İnsanlar size açılabilir. Eğer içtenliğinden kuşkunuz varsa kısa kesin konuşmayı.